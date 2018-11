Els homes i les dones consumeixen vi de manera diferent? Pot ser que aquesta sigui una pregunta perillosa i tronada a aquestes alçades, però tanmateix, també és una qüestió que pot interessar i pot tenir certa repercussió dins l'àmbit comercial: al món hi ha 2 mil milions de consumidors que estan dividits de manera força igual entre els dos gèneres.

Algunes de les hipòtesis que busquen abordar inclouen:

S'ha escrit molt sobre les suposades diferències entre homes i dones en termes de com pensen, actuen i interactuen entre si. També hi ha molta generalització sobre en com compren, basada en l'observació (i, en ocasions, en prejudicis no demostrats).Segons els investigadors de Wine Intelligence (una plataforma digital que es dedica al món del vi: consultoria, anàlisis, investigació, consum, informes, etc), sovint es troben que altres factors separats del gènere proporcionen millors explicacions per a comportaments diferents: l'edat, el lloc de residència, si els fills viuen a casa, tot el que els consumidors saben sobre vi, si van créixer en una llar de consumidors de vi, quins ingressos tenen i probablement una combinació de tot això i alguns altres factors.Un informe de Wine Intelligences investiga onze hipòtesis sobre la diferència de gènere en l'ús i l'actitud del vi en sis mercats clau per al vi: Austràlia, Canadà, Xina, Japó, Regne Unit i Estats Units. En aquests sis mercats combinats, s'estima que hi ha 230 milions de bevedors de vi, dividits gairebé exactament entre homes i dones.La resposta curta és no. L'informe troba una divisió gairebé igual entre homes i dones en termes de la proporció de bevedors de vi regular en els mercats. Diu que en els sis mercats clau per beure vi hi ha una divisió propera al 50/50, a part de la Xina, on hi ha una mica més d'homes que de dones.Els resultats en això no van ser concloents, però sí més complexos del que s'esperava originalment. Els homes i les dones tenen nivells molt similars de coneixement del vi en els sis mercats, el que porta a un índex global d'informació del vi que és idèntic per a homes i dones. Tot i així, els homes són significativament més segurs amb el vi en tots els mercats, amb excepció de la Xina, on les dones i els homes tenen la mateixa confiança pel que fa al vi. Això sí, hi ha una proporció significativament major d'homes que declaren que sempre són ells que demanen vi quan està en un restaurant.En un context global, una proporció significativament major de dones considera comprar vi orgànic, produït de manera sostenible i de comerç just. Més específicament, la major bretxa es veu a Suècia, on el 69% de les dones van dir que seria probable que compressin vi orgànic, mentre que només el 52% dels homes consideraria comprar-lo. La intenció de compra dels vins de comerç just i de producció sostenible és similar a la del vi orgànic, amb més dones obertes a comprar aquests vins.A més, l'informe de Wine Intelligence, també abasta qüestions interessants com si els homes gasten més diners en vi que les dones, si beuen més vi negre i les dones més escumosos o si el gènere femení és més conscient a l'hora de moderar el seu consum d'alcohol.Podeu consultar aquest informe de Wine Intelligence sobre el consum de vi i gènere 2018,

