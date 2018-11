Com sonen les sirenes d'accident químic que s'activaran aquest matí?

Avui a partir de les 10 hores sonaran les 86 sirenes d'avís per risc químic que hi ha a Catalunya. Consulta l'horari d'activació si hi ha una sirena a la teva zona i no t'espantis. @112 https://t.co/R0mO4OZV0t pic.twitter.com/Ji00Z5vwic — 112 (@112) 8 de novembre de 2018

Protecció Civil de la Generalitat provarà avui l'efectivitat del so i la cobertura de les 86 sirenes que alerten d'accident químic en 38 municipis catalans. Entre les 10 i gairebé la una del migdia s'activaran seqüencialment totes les sirenes. Aquesta prova es fa dos cops l'any no només per comprovar que les alarmes funcionen, sinó també per familiaritzar la ciutadania amb el so d'avís i els consells a seguir en cas d'accident real.Per primer cop sonaran les tres noves alarmes instal·lades a Terrassa, on s'ha fet una campanya informativa. Una seixantena de centres escolars amb més de 26.675 persones aprofitaran la prova per fer un simulacre de confinament. La sirena consta de tres senyals ondulants d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. El podeu escoltar aquí. Per saber que ja ha acabat el risc, la població sentirà un senyal continu de 30 segons de durada. El podeu escoltar aquí. Durant la prova, Protecció Civil farà un enviament massiu de missatges a través de l'aplicació per a mòbil de la Generalitat. També s'informarà a través de Twitter. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya enviarà un missatge de mòbil a les persones sordes que viuen en zona de risc químic, i es farà una trucada de veu automàtica als habitants de la zona de Campredó, que no tenen cap altre mitjà d'avís.A la demarcació de Barcelona participaran en el simulacre Barcelona ciutat, Terrassa, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Granollers, Canovelles, Montornès del Vallès, Sant Celoni i Gualba.A Girona es farà la prova a Riells i a Viabrea; a la Catalunya Central sonaran les alarmes a Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet; a Tarragona es realitzarà el simulacre a Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Garidells, els Pallaresos, la Canonja, Vila-seca i Salou, mentre que les Terres de l'Ebre s'activaran les alarmes a Flix i Tortosa.Per al simulacre s'han repartit 68.000 fulletons i 7.000 cartells. En cas d'accident químic real, la mesura de protecció més segura és confinar-se en l'edifici més proper i tancar portes, finestres i sistema de ventilació.

