Detingut a Terrassa un franctirador que volia matar Pedro Sánchez

Els Mossos d’Esquadra van detenir fa tres setmanes a Terrassa un franctirador que volia matar Pedro Sánchez, segons publica el diari publico.es , després que s’hagi aixecat el secret de sumari del cas.Es tracta de Manuel Murillo Sánchez, un expert tirador de 63 anys, que volia venjar-se del president espanyol per la seva ordre d’exhumació de les restes de Franco. La policia catalana va trobar al seu domicili un arsenal de 16 armes de foc, inclosos rifles d’alta precisió. Deia que estava disposat a “sacrificar-se” per Espanya.El detingut és un vigilant de seguretat privada que mai havia participat en actes violents, tot i que flirtejava amb entorns ultres.La veu d’alama va sorgir d’un xat tancat de Whatsapp, on Murillo va passar d’amenaçar Sánchez a demanar suport logístic per atemptar contra ell. Una de les usuàries del grup va alertar els Mossos, que van començar la investigació en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Quan van saber de la seva destresa amb les armes és quan van demanar l'ordre d'entrada, registre i detenció.Les diligències van passar pel jutjat número 2 de Terrassa i pel número 3 d'instrucció. L'Audiència Nacional va rebutjar el cas en considerar que no era una amenaça terrorista. El detingut està ara a la presó de Brians 2.Murillo era un gran i expert tirador, el millor dels del club de tir olímpic del Vallès, en el que solia practicar. A més, era capaç de modificar armes curtes i fins i tot construir-les.El detingut tenia una personalitat obsessiva (als 30 anys se li va ficar pel cap fer la marató i convertir-se en un corredor de fons) i un historia familiar de problemes psicològics. Ara, als 63 anys, es va irritar amb el líder socialista quan va anunciar que s'exhumaria i trauria el seu admirat Franco del Valle de los Caidos.Murillo no tenia antecedents policials de cap tipus, la qual cosa feia molt complicat el seu rastreig per part de les forces policials. Era, tal com el qualifica una font propera a la investigació, "el perfecte llop solitari".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)