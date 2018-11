La Fiscalia demana arxivar la causa contra «El Jueves» pels acudits contra la policia de l'1-O

L'article polèmic d'''El Jueves''

La Fiscalia considera que no hi ha delicte en l'acudit d'El Jueves que qualificava de cocaïnòmans els policies espanyols de l'1-O. Segons va avançar El Mundo, el ministeri públic considera que "el contingut de la publicació no sobrepassa l'àmbit de la pura ficció" i "no compromet la dignitat i el prestigi" del cos policial.El director de la revista, Guillermo Martínez-Vela, i el subdirector, Joan Ferrús, van ser citats a declarar el novembre per haver publicat dos articles satírics en què insinuaven el consum de cocaïna dels policies espanyols desplaçats a Catalunya per impedir el referèndum de l'1-O. "La contínua presència d'antidisturbis acaba amb les reserves de cocaïna a Catalunya", titulava l'article.La Fiscalia remarca que l'article és "objectivament ofensiva", però recorda que "en aquest tipus de delictes es valora la concurrència entre el dret fonamental a la lliberta d'expressió ia la llibertat artística, i el dret a l'honor del es persones". És per això que recorda que El Jueves és "una publicació de caràcter satírica" en què els fets d'actualitat se segueixen de manera humorística sens pretendre que les informacions que hi apareixen siguin reals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)