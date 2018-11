Felip VI reivindica la fortalesa de l'economia valenciana davant l'«euroescepticisme i la incertesa»

Felip VI ha destacat els "signes de fortalesa" que han mostrat l'economia espanyola i valenciana i la capacitat que han demostrat els empresaris per "compensar amb esforç i audàcia" circumstàncies "adverses", com l'"euroescepticisme", "la incertesa" o els diferents ritmes de creixement. El rei espanyol ho ha dit en la seva intervenció a la Nit de l'Economia Valenciana celebrada al Palau de les Arts i presidida per Felip VI i Letícia davant de més de mil convidats.El monarca ha ressaltat l'"empenta" dels emprenedors valencians, el creixement del PIB del País Valencià i el comportament de l'ocupació i l'índex de confiança empresarial, que confirmen la "singular fortalesa" de l'economia valenciana. Així mateix, ha assegurat que el sector econòmic del País Valencià exerceix un efecte d'impuls en el conjunt de l'economia espanyola.També ha valorat positivament els premis lliurats per Cambra València per apuntar al "camí de l'excel·lència" en un àmbit "cada dia més globalitzat, interdependent i tecnificat", i subjecte a una competència "cada cop més exigent". En aquest sentit, ha defensat l'empresariat valencià com "un dels més dinàmics i que contribueix de manera més decisiva contribueixen a la prosperitat i el desenvolupament" de l'estat espanyol.Des d'aquesta perspectiva, Felip VI ha ressaltat que en premiar la innovació, la internacionalització de l'economia, l'eficiència en la gestió i el compromís social, Cambra "reconeix quines són les claus de l'èxit empresarial, fonamental per al progrés col·lectius".

