El Mag Lari presentarà la gala dels Premis Gaudí el proper 27 de gener, tal i com ha anunciat aquest dimecres la presidenta de l’ Acadèmia del Cinema Català , Isona Passola, en la festa de candidats del certamen. "És un dels grans il·lusionistes del país, creador d’una màgia atrevida, descarada i elegant", ha dit Passola després de donar la benvinguda als professionals que opten als guardons. Aquest dijous 8 de novembre arrenca la primera volta de votacions pels 76 títols inscrits i serà l'11 de desembre quan es donaran a conèixer els nominats de les 22 categories que composen els premis. De les 76 produccions, 14 tenen el català com a llengua original, set menys que l'any passat, una caiguda que Passola ha atribuït a la "problemàtica" amb TV3.El nombre de produccions inscrites ha crescut lleugerament respecte els darrers Premis Gaudí -11 pel·lícules més- però ha baixat significativament el nombre de produccions que tenen el català com a llengua original majoritària, passant de 21 a 14 inscrites. Del total de 76 títols, 14 tenen el català com a llengua original, 45 el castellà, 7 l’anglès i 10 altres llengües."Això s'atribueix clarament a la problemàtica de TV3, que ha passat de ser el motor audiovisual de Catalunya a enviar als productors a tot d'altres televisions. És molt greu. El que no pot ser és que la llengua pròpia del país sigui exclosa o tan minoritària", ha reivindicat Passola.D'altra banda, 33 són llargmetratges de ficció, com Doctrina. El pecat original, Formentera Lady, Jean-François i el sentit de la vida, La vida lliure, Les distàncies, Penèlope i Yo la Busco, totes set en llengua catalana. En llengua no catalana hi participen ficcions com Alegría Tristeza, Blackwood, El árbol de la sangre, El fotógrafo de Mauthausen, El pacto, Las leyes de la termodinámica, Matar a Dios, Miss Dalí, Petra, Superlópez o Yucatán'.Així mateix, s'han donat a conèixer també els inscrits per les categories de documentals, com Killian Jornet o Shootball, pel·lícules d’animació com Black is Beltza i Memòries d’un home en pijama i pel·lícules per a televisió, com El nom o Vida privada. També hi opten 10 curtmetratges, 6 pel·lícules europees, entre les que hi ha Call Me By Your Name o El hilo invisible i diversos professionals catalans que intervenen en 11 pel·lícules de producció no catalana, com Jurassic World, El ataúd de cristal, El reino, o Tu hijo.A la tradicional trobada que marca l'inici de la carrera pels premis del cinema català, s'han projectat fragments de les pel·lícules inscrites, i alguns dels seus protagonistes s'han deixat fotografiar a l'entrada de la festa. Aquest any amb una representació femenina superior, de 15 a 27 pel·lícules dirigides per dones respecte l'any passat, el punt fort de la present edició segons ha remarcat Passola.La representació musical l'ha fet el grup Love of Lesbian, autor de la música original de Memòries d’un home en pijama.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)