​La infanta Cristina prepara el divorci d'Urdangarin

La portada de «Lecturas»

El cas Nóos i la condemna a la presó han pesat com una llosa. La infanta Cristina està preparant ja el divorci amb Iñaki Urdangarin, segons u na exclusiva publicada aquest dilluns per Pilar Eyre a la revista Lecturas. La periodista explica que la germana del rei ja hauria visitat un advocat expert en divorcis i que la separació seria una condició imposada per la seva família per poder recuperar el seu paper institucional.La infanta ja estaria buscant habitatge a Madrid per anar-hi a viure l’any que ve. Una notícia que el seu advocat, Miquel Roca, ha desmentit a posteriori.Barcelona, on ha residit durant molt temps, ja no forma part de la vida de Cristina. A la ciutat comtal, explica el reportatge, la parella hi va viure moments molt feliços, però també van patir grans rebutjos. Ho exemplifica amb l'entrada d’Urdangarin a una panaderia on un client, en veure’l, va esclatar: “Compte amb les bosses!”. Urdangarin va marxar sense dir res.Les visites de Cristina a la presó s’han anat reduint amb el temps, tot i que encara continua telefonant el seu marit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)