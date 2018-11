Remeis contra les «fake news»

Donald Trump és a la Casa Blanca per la crisi, per la incapacitat dels polítics "de sempre" de donar resposta a les inseguretats i canvis de paradigma de les societats postindustrials, i pels vicis i les males pràctiques que arrosseguen la política i la justícia. Per tot això i per l'ús que, en campanya, va fer de les fake news, les mentides, a través de Facebook i altres plataformes. De fake news, de mentides i manipulacions d'aparença versemblant, n'hi ha des de sempre i arreu, tal com ens recorda el periodista Jaime Andreu-Romeo, especialista en aquest tema a la Comissió Europea, en aquesta entrevista d'A casa nostra, de fake news també en tenim. El procés n'ha generat. També hipèrboles. El pensament màgic d'alguns polítics i mitjans independentistes, que ho presentaven tot com una qüestió de voluntat en un país que estava a un pam de la independència, ha trobat rèplica en l'apocalipsi unionista. Els canvis de seu social de grans empreses, condicionades per la inestabilitat política però també pressionades pel govern del PP i el rei, d'ara fa un any han estat el hit de partits com Ciutadans. Ho han presentat com una destrucció de riquesa i, per tant, de llocs de feina.Les dades, però, diuen el contrari. I la feina del periodisme (que aquesta setmana ens recordavaen aquest aclaridor article ) és treure-les a la llum, explicar-les i contextualitzar-les. És el que faen aquesta informació . Impacte total de la "fuga" d'empreses? 173 treballadors desplaçats de forma col·lectiva des de l'1-O. També us aconsello La Veu de Nació del nostre cap d'Edició,, sobre un altre dels mites dels que s'estimen més creure que saber: les suposades intervencions diplomàtiques en pro de la causa catalana, més difícils encara en un context populista com l'actual. Llegiu-lo aquí



Sol i Junqueras, més enllà de la presó. Al Parlament, Quim Torra no va tenir ahir un dia precisament fàcil. Allunyat dels comuns i el PSC i també de la CUP -que ni tant sols assistirà a la cimera que ha convocat pel dia 16- intenta vincular la negociació dels comptes de la Generalitat als de Barcelona. Ho explica Oriol March en aquesta informació. Però del procés i els seus actors avui se'n parlarà més fora de la cambra. De llibres sobre què ha passat en van ja diversos. I més que en vindran. Des de dins destaca el de Santi Vila i ara n'arriba un altre en direcció oposada, el de Sergi Sol, mà dreta d'Oriol Junqueras, editat per Ara Llibres.



Ell parla pel president d'ERC i explica la seva visió de tot plegat. Les tensions s'intueixen però s'eviten les polèmiques i, més enllà del relat de la presó -que és una fase més-, el relat de Sol, que és periodista, s'atura en el projecte d'ERC i dibuixa els camins de futur per fer "inevitable" el referèndum i acabar fent efectiva la República. Val la pena perquè aquest "manual" de la doctrina Junqueras no us deixarà indiferents i us donarà claus per entendre el moment. Sara González ha entrevistat Sol i ho podeu llegir aquí. El llibre el presenten avui al vespre a Sant Vicenç dels Horts el mateix Sol, Pere Aragonès, Gabriel Rufián i Maite Aymerich. Malauradament, l'autor intel·lectual del llibre ho haurà de seguir des de Lledoners i no des del poble del que va ser alcalde.



Vist i llegit

Les midterms no van anar especialment malament per Donald Trump i els republicans malgrat el que preveien les enquestes. Envalentit i desafiant, el president populista dels EUA va comparèixer en roda de premsa a la Casa Blanca per valorar les legislatives i es va enfrontar a la premsa no amiga, que és la majoria.ho va explicar així a El País des de Washington. "Ets groller i terrible" li va dir Trump al periodista de la CNN Jim Acosta. Per cert, aquesta matinada la Casa Blanca ja s'ha afanyat a retirar l'acreditació de premsa a Acosta No perquè faci de nou el pas a la primera línia política (si més no per ara) sinó perquè tenia diferents trobades. Als passadissos va parlar animadament amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir el Homrani. Després del seu pas per la presó Borràs va renunciar a anar a les llistes de JxCat i no ha volgut tornar a l'administració. Ha aprofitat per escriure un dietari del seu pas per la presó d'Alcalá Meco i l'ha promocionat de valent. Ara, explica, s'està reinventant. I preparant la seva defensa, que a ella li demanen set anys per malversació i desobediència.Tal dia com avui fa 52 anys (poc temps si ens ho mirem amb perspectiva històrica) que el Regne Unit, una de les democràcies més sòlides i antigues del món, va. A molts estats dels Estats Units encara és vigent i a Espanya no es va prohibir fins que es va votar la Constitució de 1978.L'entrenador holandès de futbolcompleix avui 72 anys. Ara entrena la selecció sub-21 de la Xina després d'haver passat per gairebé una vintena de clubs, entre ells el Reial Madrid, el València i el Betis. Hiddink, un tècnic amb forta capacitat de lideratge, va impactar el futbol espanyol l'any 1992 quan va fer retirar una pancarta nazi del camp de Mestalla. Aquesta crònica d'El País ho explicava.

