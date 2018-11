TMB farà ara exàmens mèdics a 500 treballadors per l'amiant

Els treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que s'hagin vist exposats a l'amiant detectat en almenys 39 combois del metro de Barcelona se sotmetran a exàmens mèdics. Després de localitzar amiant en un comboi de la L1 a mitjans d'octubre, TMB va detectar la presència d'aquesta substància cancerígena en 38 vehicles més . Tot i assegurar que no suposava cap risc per a la salut, ara la companya ha activat un pla de reconeixements mèdics per als empleats.S'hi podran sotmetre 543 persones, xifra corresponent al personal en actiu que al llarg de la vida laboral ha treballat als departaments de Material Mòbil, Senyals i Comunicacions, Tramvia Blau i Manteniment d'Estacions.TMB també ha anunciat que s'ha ofert a la resta de la plantilla una campanya especial de detecció de malalties respiratòries. A més, ssegura que en el marc del programa de vigilància de la salut desenvolupat des del 2002 no s'ha diagnosticat cap cas d'asbestosi pulmonar, mesotelioma pleural, ni càncer de pulmó o de mediastí entre les persones participants.

