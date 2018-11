​Adrià Carrasco no tornarà a Catalunya fins que es retiri l'ordre de detenció estatal

Si no hi ha absolució total, seguirà a l'exili. Així ho ha deixat clar aquest dimecres Adrià Carrasco, el membre del CDR d'Esplugues de Llobregat establert a Bèlgica, que ha afirmat que no es planteja tornar a Catalunya, malgrat que l'l'Audiència Nacional l'hagi descartat d'investigar i constati que no ha comés els delictes de terrorisme, rebel·lió o sedició.En declaracions a la premsa des de Brussel·les, l'activista assegura que està "valorant" amb la seva defensa la decisió presa per la justícia espanyola i un hipotètic retorn a l'Estat. Amb tot, ha assegurat que "evidentment" la primera condició per tornar seria que es retirés l'ordre de cerca i captura contra ell vigent a l'Estat espanyol. "Llavors em plantejaria tornar", admet. Per a Carrasco, que es descarti el delicte de terrorisme és "un pas" però reivindica que el seu objectiu és "l'absolució total".L'Audiència Nacional, a petició de la Fiscalia, ha deixat d'investigar Adrià Carrasco i la també membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) Tamara Carrasco. Ara, el cas passarà a mans dels jutjats ordinaris per si hi ha imputació per desordres, un delicte molt menor."No hem d'oblidar que són ells els que ens han posat aquí, no ens estan perdonant la vida, tot el contrari, això és el que hauria de ser en un país normal", ha reblat Adrià Carrasco des de la capital belga. L'activista ha precisat que n'ha parlat també amb Tamara Carrasco.Al setembre l'advocat belga de Carrasco, Christophe Marchand, va assegurar precisament que el millor escenari pel seu client era que es rebaixessin les acusacions a desordres públics i el cas pogués passar a un tribunal català. Carrasco ha explicat que té més esperances per al seu cas després que aquest s'hagi remès als jutjats catalans. "Però no perquè estigui en un jutjat català, simplement perquè els delictes que són competència de l'Audiència són terrorisme, rebel·lió i sedició i el fet que estigui en un jutjat ordinari implica que aquestes acusacions ja no són possibles", ha puntualitzat.

