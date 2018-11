Diplomàcia científica: exportar la innovació de Barcelona al món

Convertir Barcelona en la primera ciutat del món amb una diplomàcia científica. Aquest és l'objectiu del projecte SciTech DiploHub, que aquest dimarts es va presentar a La Pedrera després que més de 150 científics i acadèmics signessin el seu manifest fundacional.La iniciativa està impulsada per un equip interdisciplinari i internacional de científics, enginyers i professionals de les relacions internacionals amb el suport institucional del Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Biocat, ACCIÓ- Agència per la Competitivitat de l'Empresa, Barcelona Tech City, la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat. Els principals objectius són promoure el treball conjunt entre consolats, organitzacions internacionals i l'ecosistema d'innovació, articular una xarxa mundial de científics i tecnòlegs formats a Barcelona i actuar com a think tank del coneixement científic al servei de les polítiques públiques.Els impulsors del SciTech DiploHub també preveuen programar esdeveniments a la capital catalana, com Universitat d'Estiu en diplomàcia científica, i convertir Barcelona en un actor geopolític rellevant en el marc de la innovació científica i tecnològica. "És hora d'anar un pas més enllà i esdevenir un pol influent a nivell internacional, un soci fiable a l'hora de crear coneixement, emprendre projectes conjunts i abordar els grans reptes globals", va afirmar dimarts el director executiu del projecte, Alexis Roig.Entre els firmants del manifest hi ha el president de la patronal Cecot, Antoni Abad, la vicerectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Marta Aymerich, el professor d'Economia a la Universitat de Barcelona Germà Bel, la directora del Sincrotró ALBA, Caterina Biscari, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals, o el director de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Bonaventura Clotet.

