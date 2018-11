Montserrat estudia prohibir l'accés de senderistes a determinades zones de la muntanya

La proximitat del Parc Natural de Montserrat amb Barcelona i el fort caràcter simbòlic d'aquest massís fan que, cada dia, milers d'excursionistes passegin per la muntanya. Ara, la direcció del parc vol conèixer quin impacte té el pas d'aquestes persones en l'erosió del sòl de Montserrat. Per aquest motiu, estudien fer una prova pilot i prohibir l'accés de senderistes a la canal dels Arínjols, on hi ha unes teixedes centenàries, que són un hàbitat amenaçat protegit per la UE. La prohibició tot just s'està plantejant i encara no té data, però la idea és que sigui una prova pilot per saber si realment l'impacte de la gent pot afectar en l'erosió del terreny. Si funciona, la mesura es podria estendre a d'altres zones del parc.Montserrat és un dels principals pols d'atracció turística del país. Milers de persones visiten cada dia aquest indret i molts d'ells decideixen endinsar-se a la muntanya encara que no sempre estiguin preparats per fer-ho. Segons ha explicat el gerent del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, el calçat és un dels principals problemes, ja que a l'estiu molts excursionistes van amb xancletes i a l'hivern amb calçat poc adequat. Això provoca que, per exemple, els Bombers portin ja més de 80 actuacions de rescat aquest any.L'altre problema és l'erosió del terreny i, especialment, d'algunes canals del massís. Per aquest motiu, la direcció del parc valora prohibir l'accés de senderistes a determinades canals del massís. "La muntanya s'està esmicolant i hi ha llocs on el pas de la gent erosiona el terreny", ha explicat Aparicio.La idea és fer una prova pilot que prohibeixi l'accés de senderistes en algunes canals. Tot i que encara no hi ha data, l'accés es prohibirà en un primer moment a la canal dels Arínjols, que és de principal protecció perquè hi ha unes teixedes centenàries, que són un hàbitat amenaçat protegit per la UE. El biòleg del parc, Jordi Calaf, ha explicat que si es demostra que la prohibició del pas de senderistes permet una millora en l'erosió del terreny, la mesura es podria estendre a d'altres zones de la muntanya. Seria la primera vegada en la història del parc que es prohibeix l'accés de senderistes, ja que fins ara només està regulada la pràctica de l'escalada.L'altra qüestió que preocupa és l'accés motoritzat al monestir, on hi ha un aparcament amb capacitat per a 545 vehicles que, molts cops, a mig matí ja està complet. Des del Departament de Territori es treballa juntament amb la direcció del parc per elaborar un pla que solucioni les dificultats de mobilitat que hi ha al monestir. Entre les propostes que hi ha sobre la taula, la que té més possibilitats és la construcció d'un nou aeri de gran capacitat. "Fer un gran aeri que pogués pujar entre 2 i 3.000 persones l'hora", ha explicat Aparicio.Totes aquestes qüestions s'han tractat en unes jornades organitzades aquest dimecres pel Parc Natural de la Muntanya de Montserrat per tal d'abordar temes de comportament i bones pràctiques al massís. La trobada ha reunit professionals de diferents cossos com els Bombers, Agents Rurals i Mossos d'Esquadra, entre d'altres.

