La Intersindical-CSC insta Sánchez Llibre a retirar el recurs de Foment contra la vaga del 8-N

La Intersindical-CSC insta el nou president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre , a retirar el recurs que la patronal va presentar al Tribunal Suprem per la vaga general que el sindicat independentista va convocar el 8 de novembre de l'any passat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en primera instància, va considerar legal la mobilització, però Foment va recórrer aquesta decisió i ara està en mans del Suprem.En un comunicat de premsa, el sindicat considera que "la justícia ja s'ha pronunciat en relació a aquesta situació" i no comparteix l'opinió de l'organització patronal d'insistir en considerar "que la vaga general a Catalunya del 8 de novembre no tingués continguts laborals". Un dels principals motius que van motivar la convocatòria va ser la protesta contra el decret per facilitar la fuga d'empreses, a banda de la suspensió de lleis socials per part del Tribunal Constitucional o les retallades de drets laborals dels darrers anys.Foment va recórrer la resolució de l'alt tribunal català que al maig va donar la raó al sindicat. La sentència concloïa que el 8-N va ser una "vaga mixta" que tenia uns "motius polítics" però "relacionats amb altres de clarament laborals". Ja abans de celebrar-se l'aturada de fa un any, la patronal havia demandat el sindicat i havia reclamat sense èxit que es prohibís preventivament, en considerar que era política i no laboral.El sindicat independentista demana la retirada del recurs recordant un dels punts de la candidatura del nou president: el retorn d'aquelles empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya, el principal motiu que va conduir a la vaga. Igualment, la Intersindical-CSC exigeix a Sánchez Llibre que "vetlli pels interessos dels seus associats en particular i de l'economia catalana en general" i que ho faci "respectant els drets dels treballadors i treballadores de Catalunya".

