Sabeu quan els menors poden usar el seient davanter del cotxe? Us expliquem on han de seure els nostres petits pic.twitter.com/ZMK8lAqeJl — Mossos (@mossos) 7 de novembre de 2018

No tots els menors d'edat poden seure com a copilots al cotxe, per una qüestió de seguretat. Els Mossos d'Esquadra han compartit un vídeo a través de Twitter on expliquen que és a partir d'1,35 metres que és possible seure a la part davantera del vehicle. Tot i així hi ha tres situacions excepcionals: que els seients del darrere estiguin ocupats per altres menors que no arribin a la mateixa alçada, que el cotxe no tingui seients posteriors, o que sigui impossible col·locar els sistemes de retenció infantil. Si el menor va davant, serà necessari desconnectar l'airbag.

