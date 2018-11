Cospedal renuncia a l'escó

María Dolores de Cospedal llança la tovallola. L'exsecretària general del Partit Popular ha anunciat avui que ha renunciat a l'escó que mantenia al Congrés dels Diputats, després que es fessin públics un seguit d'àudios de converses seves amb el seu marit, l'excomissari José Manuel Villarejo i el seu marit, Ignacio López del Hierro. Les gravacions havien mostrat com l'exsecretària general havia encarregat investigar el seu company de partit Javier Arenas , un rival intern de fa anys, i també el germà de l'exministre de l'Interior i secretari general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba L'exnúmero dos de Rajoy ha explicat que abandonava l'escó per evitar "atacs al partit", que ha considerat "injustificats". Amb la dimissió com a diputada al Congrés, Cospedal tanca una greu crisi interna que ha desgastat el seu partit i a la nova direcció sorgida del congrés del juliol passat, en què va ser elegit nou líder de la formació Pablo Casado. La situació era seriosa, ja que Casado i Cospedal van tancar un acord intern per barrar el pas a Soraya Sáenz de Santamaría a la successió de Mariano Rajoy. Després de guanyar el congrés, Casado va integrar Cospedal i els eu equip en la nova cúpula del PP. Una de les persones de confiança de l'exsecretària general, Dolors Montserrat, va ser designada com a portaveu del grup del PP al Congrés.Des que va esclatar l'escàndol dels àudios Cospedal-Villarejo, Casado va sortir en defensa de l'exsecretària general , però cada dia que passava d'una manera més tènue a mida que es copsava la gravetat del contingut de les gravacions. La continuïtat de Cospedal en el primer pal s'havia fet insostenible per Casado. Fa uns dies, Cospedal va abandonar l'executiva. Però no n'hi havia prou si Casado volia mostrar una nova etapa en el PP.

