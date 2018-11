​Per què faran vaga els CAP? Les 5 grans queixes dels metges

Evolució de la plantilla de metges d'atenció primària 2007-2017

Set anys, després, nova vaga. I per motius similars. Els 5.700 metges dels Centres d'Atenció Primària (CAP) catalans estan cridats a una vaga de cinc dies entre el 26 i el 30 de novembre, convocats pel sindicat majoritari, Metges de Catalunya. L'aturada és la primera gran vaga del sector des de la del 2011, convocada com a resposta a les retallades que va aplicar el Govern d'Artur Mas després de la crisi econòmica.Els motius que argumenten els metges per anar novament a la vaga no són tan diferents dels d'aleshores. De fet, consideren que les seves reivindicacions de fa set anys no només no s'han atès -malgrat la recuperació econòmica- sinó que la situació ha empitjorat.Aquesta és la gran reivindicació dels metges. El 2007 hi havia 6.819 metges de família treballant als CAP catalans, per 5.725 el 2017: una pèrdua de 1.094 facultatius i el 16%. La recuperació econòmica, a més, no s'ha reflectit en el nombre de metges als CAP, que s'ha anat reduint cada any la darrera dècada -excepte un petit increment el 2009, i a manca de dades per a l'any 2016). El que reclamen és recuperar la plantilla "anterior a les retallades".Conseqüència directa de la reducció d'efectius, els metges es queixen que ha augmentat la seva càrrega de treball, i que no poden prestar el servei als pacients en les degudes condicions. Es queixen que han d'atendre entre 30 i 35 pacients al dia, i reclamen rebaixar aquesta xifra a un màxim de 28 (23 presencials i 5 no presencials). Consideren que això podria dedicar un mínim de 12 minuts a cada pacient que acudeix presencialment als CAP.Els convocants de la vaga calculen que, des de les retallades del 2010, acumulen una pèrdua retributiva del 30%, i demanen "recuperar les retribucions i condicions de treball retallades des del 2010". Aquest, de fet, era ja un dels punts principals de la vaga de la sanitat del 2011, i consideren que les condicions han millorat des d'aleshores.La causa de tot plegat. Els metges dels CAP es consideren els grans discriminats en els comptes del departament de Salut, i assenyalen que l'atenció primària rep només el 16,9% del pressupost total, quan el 2010 era del 18,4%. Demanen que s'incrementi fins al 25%.Metges de Catalunya té encara altres reivindicacions: que les guàrdies siguin voluntàries i no obligatòries, que es respecti el temps de descans establert després de cada guàrida, o que aquestes es paguin com a mínim com les jornades ordinàries. També reclamen que els CAP tanquin com a màxim a les vuit del vespre i mesures per a la conciliació familiar, entre d'altres demandes.

