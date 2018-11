Detingut un menor per la violació d'una noia de 16 anys a les Fires de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat, de 17 anys, per violació d'una noia de 16 anys aquest darrer dissabte durant les Fires de Girona. Segons ha informat aquest dimecres TV3, a partir de la informació de la policia catalana, tots dos es van conèixer aquella mateixa nit. Segons el relat dels fets, es van embolicar i el noi va forçar la menor.



Ara per ara el cas està sobre la taula de la Fiscalia de menors, que ha obert una investigació. Els Mossos van detenir el presumpte agressor poc després de rebre l'avís.

Per altra banda, la policia també ha advertit que s'han detingut fins a 15 joves per robatoris amb violència durant les Fires. S'han produit robatoris amb navalles i, fins i tot, una pistola elèctrica Taser, tal com ha explicat l'inspector dels Mossos Xavier Domènech a TV3.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)