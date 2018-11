Picabaralla JxCat-Cs: «El Parlament no és una taverna a les quatre de la matinada»

Tensió, de nou, entre Junts per Catalunya (JxCat) i Ciutadans durant el ple del Parlament. El portaveu parlamentari adjunt del grup independentista, Eduard Pujol, ha acusat el número dos dels espanyolistes a la cambra catalana, Carlos Carrizosa, de ser un "faltón" -en castellà-, i ha indicat que el Parlament "no és una taverna a les quatre de la matinada". En aquests termes s'ha expressat durant el debat posterior a la presentació d'informes vinculats a l'1-O i a l'aplicació del 155 per part del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha estat molt criticat per Ciutadans, PP i PSC.Després de la intervenció de Pujol, Carrizosa ha demanat la paraula per al·lusions. "Respecto molt totes les persones, però exigeixo que al Parlament s'hi respecti tothom. Aquí s'ha fet un cop a la democràcia, i em sembla un deliri. No hem faltat mai al respecte. Hi ha persones que han investit un president de la Generalitat [Quim Torra] que ens diu [en articles publicats fa anys] que som bèsties tarades, i que contínuament al·ludeixen a la nostra falta d'humanitat", ha indicat Carrizosa.Per al portaveu parlamentari de Ciutadans, aquesta "deshumanització" recorda "altres èpoques de la història". "I ho fan contínuament", s'ha queixat Carrizosa. Poc després, Andrea Levy, diputada del PP, ha acusat Pujol de "renyar" de manera "totalitària" els diputats. "Ja no és director de RAC1", ha considerat Levy.

