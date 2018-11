La carta de Sànchez a Puigdemont abans del DUI: «Calen eleccions, la presó no serveix per a res»

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, va anar a visitar Jordi Sànchez a la presó de Soto del Real pocs dies després de ser privat de llibertat per ordre de l'Audiència Nacional . D'allà en va sortir amb una carta que havia de ser llegida pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en aquell moment meditava què fer: convocar eleccions o bé declarar la independència al Parlament. Ribó va assistir durant una estona a la reunió del Govern i de l'Estat major celebrada a Palau el 25 d'octubre de l'any passat, i és allà on va llegir la carta de Sànchez, basada en dues idees fonamentals.La primera, que cal "convocar eleccions". La segona, que la presó "no serveix per a res", en la mesura que no contribuiria a millorar la situació política que hi hagués més persones privades de llibertat en cas d'anar cap a la proclamació de la República. D'aquella cita en va sortir la determinació d'anar a eleccions , però després d'una turbulenta trobada -l'endemà- del grup parlamentari de Junts pel Sí i de constatar la manca de garanties de Mariano Rajoy sobre la no-aplicació del 155 la situació va fer un gir absolut. Puigdemont ho tenia tot llest per signar el decret i comparèixer per anunciar la dissolució del Parlament, però finalment la cambra catalana va ser l'escenari de la declaració d'independència.Ribó ha comparegut aquest dimecres al Parlament per tal d'explicar les conseqüències del 155 i de la violència policial de l'1-O, la qual no ha estat reportada a Europa per part del govern espanyol tal i com es va comprometre l'executiu del PP. El Síndic va participar en reunions clau de l'octubre passat per "mediar", segons ha explicat a la cambra catalana, i ha apuntat que el lehendakari Íñigo Urkullu va posar tots els mitjans a disposició de la Generalitat i de l'Estat per tal que hi haguessin "taules i cadires" per negociar.

