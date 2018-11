Interior no impedeix que Jusapol es torni a manifestar malgrat els incidents de l'últim cop

📆 @jusapol no descansa, vienen dos fechas importantes en el calendario de la #EquiparacionYa#10NovBarcelona

13 nov #ILPJusapol



👉🏻 Ambas fechas son igual de importantes



✔Queda camino por recorrer

✔No nos vamos a rendir

✔VAMOS A GANARLO JUNTOS

❓Te lo vas a perder❓ pic.twitter.com/RIOtHQRcJH — jusapol (@jusapol) 4 de novembre de 2018

Jusapol torna a encendre l'espurna de la tensió a Barcelona. La plataforma Justícia Salarial Policial , batejada com el "braç armat de Ciutadans" per les simpaties dels seus dirigents amb els polítics de la formació taronja, es manifestarà aquest dissabte -per segona vegada en menys de dos mesos- als carrers de la capital catalana. La marxa es farà després que s'hagi comunicat en temps i forma i la conselleria Interior no té, d'acord amb la llei, més alternativa que permetre la marxa, malgrat que n'ha fet canviar el recorregut. Si la prohibís, explica la conselleria, qualsevol jutge podria donar la raó a Jusapol perquè, d'entrada, no es manifesten contra cap valor constitucional o amb afany de provocar incidents.L'objectiu és homenatjar els policies que van actuar contra el referèndum de l'1 d'octubre, sota una nova reivindicació d'equiparació salarial. D'aquesta manera, s'intentarà "acabar com es mereix" la reivindicació del passat 29 de setembre, quan es van produir nombrosos disturbis a la ciutat pel retrobament dels manifestants de Jusapol, amb altres de sentit contrari.Llavors, els Mossos d'Esquadra van haver d'actuar i la jornada va finalitzar amb sis persones detingudes . En l'anterior ocasió, el Departament d'Interior ja va optar per separar el recorregut de les dues convocatòries -l'espanyolista i la motivada per l'esquerra independentista-. La primera va aplegar unes 3.000 persones, mentre que la segona, unes 6.000. No obstant això, el conseller d'Interior, Miquel Buch, no va estalviar-se els retrets de diverses entitats i partits polítics, que fins i tot van demanar la seva dimissió.Ara, l'escenari d'enfrontament es podria tornar a repetir. Dissabte vinent a les 12.00 del migdia s'han convocat dures manifestacions de signe contrari al centre de Barcelona, sobre les quals Interior ha hagut d'intervenir pe evitar el xoc. Segons informen fonts de la conselleria a, s'ha informat -tant Jusapol com la CUP- d'un canvi de recorregut dels respectius actes, amb l'objectiu que les dues manifestacions no coincideixin, i per motius de seguretat. D'aquesta manera, cap dels actes arribarà a plaça Catalunya. La marxa convocada per Jusapol començarà a Via Laietana i acabarà a Arc de Triomf, mentre que la de l'esquerra independentista -amb el suport dels CDR- tindrà l'inici per columnes en diversos barris de la ciutat, i finalitzarà a plaça Universitat.La CUP va ser un dels partits que més obertament va criticar l'actuació policial del passat 29 de setembre. En la Comissió d'Interior del passat 17 d'octubre, on Buch va comparèixer amb la voluntat d'explicar les últimes actuacions policials també vinculades a l'1 d'octubre, la diputada de la CUP Maria Sirvent va titllar l'actuació dels Mossos de "repressiva" i va recriminar al conseller que no impedís la manifestació del sindicat policial que "tenia l'objectiu d'homenatjar la violència acarnissada contra la població" durant l'1 d'octubre del 2017. Aquesta petició es va fer extensiva a altres àmbits de la societat civil.Sobre això, Buch ja va afirmar en una entrevista a NacióDigital que no podia impedir la manifestació i va assegurar que el seu deure era "garantir la llibertat d'expressió". "Quan jo parlo que és una policia democràtica, vull dir que hem de garantir la llibertat d’expressió, t’agradi o no t’agradi. A partir d’aquí, si uns es volen expressar lliurement amb un discurs o una ideologia antagònica a la del Govern, la respectarem, no farem com d’altres", va sentenciar. L'enfrontament del 29 de setembre, però, es podria tornar a repetir aquest dissabte. Els posicionaments de Jusapol i dels antifeixistes són clars. Però quina serà l'actuació de la policia?

