L'escàndol de les hipoteques accelera la fallida del Suprem de Lesmes

Com diuen per terres del Quixot Per Anònim el 7 de novembre de 2018 a les 23:04

On son les dones?

Per lector_333 el 7 de novembre de 2018 a les 22:28 0 0

El fet de que no hi hagi una sola dona en aquesta foto, desacredita totalment això que anomenen "institució". Si aproximadament el 50% de la població son dones, al menys el 50% del CGPJ, del TC i de tots els TS haurien de ser dones. I ser possible no-fatxes ... Mentre això no sigui així, cap d'aquests tribunals es respectable.