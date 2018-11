L’economia catalana creix un 2,7% interanual en el tercer trimestre, dos dècimes més que l’Estat

L’economia catalana continua creixent però modera el ritme. El PIB interanual es situa en el 2,7%, dos dècimes més que el conjunt de l’Estat Espanyol i un punt per sobre de la zona euro, segons l’estimació de l’Idescat i les Conselleries d’Economia i Hisenda publicat aquest dimecres. És la primera vegada que aquest indicador es situa per sota del 3% des del 2014.La moderació de l’economia es demostra amb el creixement trimestral entre juny y setembre, que es situa en el 0,6%, una dècima menys que el mateix període de l’any passat.Segons l’informe presentat avui, aquesta ralentització és degut a una baixada general de l’economia global i dels països de la zona euro per les tensions comercials a escala internacional.Altres factors que han provocat aquesta desacceleració són l'encariment del preu del petroli, l'apreciació del dòlar que encareix les exportacions dels productes i el to menys expansiu de la política monetària del Banc Central Europeu (BCE).L’informe s’ha desglossat per sector d’activitats; el sector serveis és el que aporta més a l’economia catalana amb una taxa interanual 2,7%, una dècima més que el mateix període que l’any passat. D’altra banda, el sector industrial ha propiciat la desacceleració de l'economia amb una taxa també del 2,7%, 1,6 punts menys que el trimestre anterior (4,3%).Tot i això, la bona noticia és el que sector de la construcció continua la seva expansió amb un 5,1%, el que més creix. Malgrat això, la Conselleria ha remarcat que l'economia catalana manté el "patró de creixement equilibrat" registrat després de la crisi, amb contribucions positives dels diferents sectors productius.

