L'Audiència Nacional deixa d'investigar Tamara Carrasco i Adrià Carrasco

ÚLTIMA HORA: l'Audiència Nacional, a petició de la fiscalia, acorda deixar d'investigar @TamaraVila83 i @EtVolemACasa per delictes de terrorisme, rebellió i sedició. Envia la causa als jutjats ordinaris per si hi ha imputació per desordres. Primer pas! pic.twitter.com/qKJSrrJa3F — salellas advocats (@salellasadv) 7 de novembre de 2018

L'Audiència Nacional, a petició de la Fiscalia, deixa d'investigar els membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) Tamara Carrasco i Adrià Carrasco pels delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició. Així ho ha comunicat en un missatge a les xarxes socials el despatx d'advocats de Benet Salellas, encarregat de la defensa. Ara, el cas passarà a mans dels jutjats ordinaris per si hi ha imputació per desordres, un delicte molt menor.Segons l'Audiència, no s'ha pogut "acreditar" l'acusació de terrorisme als dos membres dels CDR, ja que no es pot imputar aquesta qualificació als comitès, tot i que sí que s'ha d'analitzar si les seves actuacions podrien ser constitutives d'un delicte de desordres.Arran de la investigació, l'Audiència va dictar la prohibició de Tamara Carrasco de sortir de Viladecans, tot i que la seva defensa al·legava que la privació de llibertat de moviments com a mesura cautelar no tenia "cap base jurídica". Va ser detinguda per la Guàrdia Civil l'11 d'abril i traslladada a l'Audiència acusada de terrorisme. Segons va explicar, va ser retinguda a casa seva, i portada amb una furgoneta fins dependències policials de Madrid, a l'espera de declarar davant del jutge. Entretant, diversos agents van registrar el seu domicili amb l'objectiu de trobar elements que la vinculessin com a líder dels CDR, als quals relacionaven amb accions terroristes.L'operació policial va ser ordenada pel titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Diego Egea, que també havia dictat la detenció d'Adrià Carrasco, vinculat als actes que van portar a terme membres dels CDR durant la passada Setmana Santa. Per la seva part, Adrià Carrasco no va ser localitzat per la Guàrdia Civil i, mesos després, es va conèixer la seva condició d'exiliat a Bèlgica.

