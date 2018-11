Els hereus d'un treballador mort podran cobrar les vacances que aquest tingui pendents

Els hereus d'una persona que mor sense haver gastat tots els seus dies de vacances retribuïdes tenen dret a cobrar una compensació econòmica, que haurà d'abonar l'empresa. Aquesta és la principal conclusió del dictament emès aquesta setmana pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així doncs, en altres paraules, el dret a vacances anuals retribuïdes preval després de la mort.La justícia europea considera que aquest dret és "estrictament patrimonial" i que, ara per ara, el dictamen tindrà més pes i passarà per damunt del dret nacional que no ho prevegi.La sentència del tribunal de la UE arriba després que dues dones viudes, procedents d'Alemanya, reclamessin la compensació econòmica pels dies de vacances que els seus respectius marits no van gastar ni cobrar. Les companyies, en primera instància, s'hi van oposar. Ara hauran de pagar.

