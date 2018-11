El jutjat manté a presó el suposat autor del doble crim de Susqueda

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha rebutjat la petició de la defensa del suposat autor del doble crim de Susqueda i denega que Jordi Magentí surti en llibertat provisional. A la interlocutòria descarta un per un per un els arguments de la defensa del sospitós i conclou que "existeixen suficients elements per atribuir els fets, encara que de manera indiciària" a Magentí. A més, el titular del jutjat sosté que, en cas de sortir en llibertat, continua existint un "evident risc de fugida" i recorda que, poc abans de detenir-lo, el sospitós tenia un bitllet per marxar a Colòmbia i quedar-se a viure allà amb la seva actual dona. També argumenta que hi ha possibilitat de reiteració delictiva: "Hi ha un risc clar i evident que l'investigat cometi nous fets similars".Set mesos i mig després que el jutjat l'enviés a presó, la defensa de Jordi Magentí va entrar un escrit per sol·licitar que surti en llibertat provisional. Sota el seu punt de vista, "no hi ha indicis suficients de criminalitat" contra el sospitós de matar a trets la parella del Maresme.La defensa presentava tota una bateria d'arguments per reclamar que se'l deixi lliure, subratllant que "no hi ha proves objectives" i afirmant que els investigadors han volgut construir "un relat" contra el detingut que no té "fonament".Així, la defensa posava en dubte que es pugui provar que els crims tinguessin lloc a la platja de la Rierica ni que Magentí es trobés allà. També considerava que els Mossos d'Esquadra conclouen "amb certa lleugeresa" que la pedra que es va trobar dins la motxilla del jove mort provingués de la zona, sostenia que no es tenien en compte testimonis que no s'ajustaven a la tesi policial i afirmava que durant els escorcolls a casa de Magentí no es va trobar cap prova concloent –ni tan sols l'arma del crim- que el vinculés amb la mort dels dos joves.La fiscalia i l'acusació particular van respondre a la petició oposant-se a que Jordi Magentí surti en llibertat. Ara, el jutjat ha resolt denegant la llibertat i fa seus bona part dels arguments de les acusacions. El jutge subratlla que hi ha "suficients indicis" que avalen tant que l'escena del crim va ser la platja de la Rierica com que Jordi Magentí es trobava allà el dia 24 d'agost.El jutge analitza les imatges de les càmeres de videovigilància, les fotografies del dia dels fets aportades a la causa, la prova sonomètrica feta als testimonis que van sentir trets i la mateixa declaració de Magentí per concloure que "d'acord amb l'estat actual de la investigació, era l'única persona, juntament amb la parella, que es trobava allà".El jutjat, a banda dels indicis que hi ha contra Magentí, també considera que es continuen mantenint els mateixos criteris per mantenir-lo a la presó. D'una banda, argumenta que hi ha risc de fugida i recorda que els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós quan ja havia comprat un bitllet d'avió per anar-se'n a viure a Colòmbia amb la seva actual parella.De l'altra, exposa que existeix risc de reiteració delictiva. En aquest punt, el jutjat exposa que el doble crim no va ser "planificat ni premeditat". "S'haurien produït com a conseqüència d'una trobada casual que hauria provocat una discussió durant la qual l'investigat hauria acabat amb la vida de les víctimes", argumenta.El jutjat recorda que Magentí va complir condemna per assassinar a trets la seva dona el 4 de desembre del 1997 i, en aquell moment, li van apreciar un trastorn mental que disminuïa lleument la seva capacitat per controlar la voluntat dels seus actes. "En els dos casos hauria influït necessàriament la incapacitat de Jordi Magentí per controlar els seus impulsos", conclou el jutge que afegeix que existeix un risc "clar i evident" que l'investigat podria tornar a cometre "fets semblats als que van ocórrer el 24 d'agost".La decisió es pot recórrer interposant recurs de reforma o recurs d'apel·lació.

