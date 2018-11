Sabadell és bressol d'esportistes, i aquest és el cas de l'Alejandro Cilveti, un jove de tan sols 12 anys que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió d'Espanya de tir en categoria aleví en la modalitat carrabina aire. Alumne de l'escola Sagrada Família, entrena al Club de Tir Sabadell des de ben petit. N'ha parlat a- De ben petit. La veritat és que quan anava a la fira de la Festa Major, només volia anar a les casetes de tir on havies de disparar a les boles a canvi de premis.- És una manera que tinc a nivell personal d'intentar-me superar a mi mateix. Aquest és un esport molt mental, em dona seguretat en mi mateix. A la vegada, el tir m'ajuda a concentrar-me i a relaxar-me, i això repercuteix en els estudis. La veritat és que m'encanta el tir.- En el campionat d'aquest any érem un total de 250 persones procedents de tot Espanya. N'hi havia des dels 8 fins als 23 anys, i suposo que molta gent no va poder venir perquè no va aconseguir classificar-se.- Sí, al Club de Tir Sabadell.- Hi dedico força temps. Durant la setmana, entreno els dilluns, els dimecres i els divendres, cada dia unes dues hores. Quan hi ha competició o alguna cita important també hi vaig els dissabtes i els diumenges, per estar ben preparat.

Alejandro Cilveti, en la competició del cap de setmana. Foto: NS / Cedida

Alejandro Cilveti, al podi. Foto: NS / Cedida

- Quan els vaig explicar que em dedicava a entrenar amb aquesta modalitat esportiva es van quedar sorpresos. Ells no sabien que existia aquest esport, que a més és olímpic. Quan guanyo alguna competició es posen molt contents i em feliciten.- He estat campió de Catalunya els anys 2016, 2017 i 2018. A més, aquests mateixos anys he estat campió de la Copa de la Generalitat, i els anys 2017 i 2017 vaig ser campió de la Copa Princesa d'Astúries. Al 2018 vaig ser subcampió d'Espanya per equips, i aquest any campió d'Espanya Joves Promeses, en categoria aleví, amb un total de 247,4 punts, cosa que suposa un nou rècord d'Espanya. La cita s'ha celebrat a La Rioja, a la localitat de Lardero.- M'agradaria arribar a poder participar a les Olimpíades. Pel que fa als estudis, voldria estudiar Enginyeria Robòtica.

