Xavier Matilla: «40 anys del PSC a Terrassa ens han deixat sense horitzó»

Xavi Matilla. Foto: Adrià Costa

Xavier Matilla es tornarà a presentar a les eleccions municipals de Terrassa per segona vegada consecutiva. Aquest cop, però, ell i la seva formació, Terrassa en Comú (TeC) esperen aconseguir l'alcaldia, ja que en la legislatura actual van tenir l'oportunitat de fer-ho en dues ocasions, ambdues bloquejades pel PSC i el PDECat.- Crec que és un reconeixement en clau col·lectiva. Estem convençuts de la feina que hem fet i creiem que Terrassa necessita aquesta feina per consolidar un projecte que té vocació de govern. La ciutat necessita renovar cap a un model col·lectiu i progressista.- Aquests quatre anys han servit per aprendre molt sobre com funciona l'Ajuntament. Ens ha ajudat a millorar un determinat projecte polític i a ser capaços de modelar les idees que teníem fa quatre anys per fer-les possible. També ens han servit per constatar les hipòtesis: El PSC ja no està capacitat per governar Terrassa.- Durant un temps la ciutat va tenir un projecte liderat pel govern socialista però en un determinat moment va deixar d'estar sincronitzat amb el que la ciutat necessitava.- Crec que és una concepció a escala de país. Fins a les Olimpíades del 1992 les ciutats milloren i tenen una idea clara de com es fa el desenvolupament de la ciutat però després hi ha un declivi, s'entra en un període de decadència i les administracions locals perden el nord. Terrassa es comença a desequilibrar perquè creix molt en població però no ho fa amb llocs de treball i arribem a la ciutat que tenim ara.- Una ciutat desequilibrada. A partir del 2015 el PSC a Terrassa ha demostrat d'una banda que ja no és un partit que opera des de les seves idees i des de l'interès de ciutat sinó que ho fa prioritzant l'interès de partit. Això ho va demostrar pactant amb CiU per evitar que hi hagués un canvi de govern . De l'altra, ha demostrat que és un projecte incapaç de governar els reptes de la ciutat. Amb tres anys hem tingut tres governs amb dos alcaldes diferents. La ciutat ha patit molt en temes que estaven sobre la taula a principi de mandat i que encara ho estan.- El contracte d'autobusos, l'anella verda està aturada amb un informe desfavorable de l'oficina ambiental; o el tema dels residus. Aquests quatre anys ha estat una gestió de les misèries de l'ordinari sense avançar en temes de ciutat.- Des de l'oposició no hem volgut només fer una feina fiscalitzadora, al contrari. Quan hem vist l'oportunitat de poder sumar ho hem fet com en el cas de l'aigua. Creiem que hem de poder construir espais malgrat ser molt crítics amb l'acció de govern. Quan vam entrar a l'ajuntament ens va sobtar molt que no hi hagués cap instància per pensar el futur de Terrassa i creiem que és necessari crear un espai per obrir debats, reflexió, generar coneixement, etc.- S'ha centrat en l'equilibri a la ciutat. La falta de model polític ha generat una ciutat amb cada vegada més desigualtats en tots els àmbits. És imprescindible que la ciutat tingui un diagnòstic per saber què fa falta a la ciutat perquè fa anys que no es fa una nova lectura de com és Terrassa l'any 2018. Per poder fer nous projectes, cal tenir una diagnosi. Vam ser capaços de construir un projecte de govern a principis de mandat que després també ens va servir per tornar a optar a mig mandat i jo crec que aquesta sintonia es mantindrà.- El nostre compromís és amb la capacitat de construir un projecte nou i poder liderar-lo des de l'alcaldia. El PSC s'haurà d'explicar què vol fer quan hi hagi els resultats igual que el PDECat, que han estat dos partits que han prioritzat els interessos de partit i han estan en contra del fet que hi hagués un canvi a la ciutat.- Eco-equip ha tingut una gestió política que ha evitat els problemes. Tinc la sensació que el PSC tracta Terrassa com si la ciutat fos un problema i crec que cal mirar la ciutat com una oportunitat. S'ha de reconfigurar la direcció política i tècnica de l'empresa pública de neteja.- L'aigua és una bona oportunitat per pensar i reconfigurar com funcionen les empreses públiques de Terrassa i ho hem començat a fer amb el consell d'administració, l'observatori de transparència, i l'assignació de perfils més professionals. En definitiva, la gestió de l'aigua ha de ser un exemple de model de gestió pública per la resta de serveis.- Les rieres són el gran repte territorial pendent de Terrassa i és de justícia territorial. Sobretot la Riera del Palau que es va traspassar del centre a uns barris perifèrics. La riera de les Arenes no s'ha mogut però des dels governs de la ciutat sempre s'ha vist massa lluny. Les rieres s'han maltractat i, per extensió, als barris que han vist com les rieres han estat barreres i elements abandonats. Igual com ha passat amb Vallparadís, les rieres les hem de posar al centre del mapa de Terrassa. Al llarg de la legislatura hem intentat fer de l'habitatge una prioritat política de la ciutat perquè al cap i a la fi les ciutats es van concebre per viure-hi i el que és absurd és que ara no siguin un lloc amable per viure-hi. Vam aconseguir que tots els habitatges de propietat pública fossin de lloguer social i no de venda. Ara estem treballant per fer l'aprovació inicial de l'obligatorietat de la reserva del 30% de l'habitatge a lloguer social. El problema de Terrassa i d'altres ciutats és que hi ha poc habitatge de lloguer social i el que hi ha està mal distribuït perquè està tot col·locat als perímetres.- Dels que tenim responsabilitats polítiques s'espera que aportem solucions i no generen conflictes. En canvi, hi ha formacions polítiques, com Ciutadans, que estan utilitzant la conflictivització amb intencionalitat política. Hi ha principis bàsics i fonamentals com la llibertat d'expressió o l'ús lliure de l'espai públic que haurien d'estar per davant del pensament de cadascú. Des de ben petit he vist pintades a les parets.- A l'hora de votar a les eleccions municipals la gent pensa amb el seu barri i amb els equipaments o l'estat de la ciutat i se n'adona de qui aporta solucions i dels qui intenten fer servir el conflicte per arreplegar vots.- A Terrassa hi ha un sentiment majoritari d'idees progressistes i d'esquerres i cal recordar que en dues eleccions generals consecutives la força més votada va ser En Comú Podem - En l'ocupació. Terrassa té una fuga de gent que ha de marxar a treballar fora cada dia o permanentment a l'estranger perquè a Terrassa no troba oportunitats. Tenim un repte de com valoritzem a la gent de la ciutat. Actualment, la meitat de terrassencs que treballen, han de marxar fora i això vol dir que ens estem convertint en ciutat dormitori.Terrassa és una ciutat que s'ha fet gran però encara no té la mentalitat és en petit. El govern socialista la tracta com si fos un nen, 40 anys del PSC ens han deixat sense horitzó.- El balanç del grup municipal és molt positiu i per tant, creiem que hi ha d'haver una lògica de continuïtat de punt de partida de l'actual grup municipal. Tot i això cal millorar els equips que hi ha. L'objectiu és fer una candidatura que sigui competitiva des del punt de vista electoral que representi la ciutat però també que sigui capaç de governar.- En aquests quatre anys Barcelona, Madrid, Saragossa, Corunya o Cadis se'ls ha anomenat ajuntaments del canvi i jo crec que han demostrat un altre municipalisme i una altra manera de governar les ciutats. Ha quedat palès que hi ha una nova manera de fer política i allà on no hem governat hem començat a obrir camins però l'accés al govern significaria la consolidació d'un projecte en xarxa de diferents ciutats. És imprescindible renovar la cultura del municipalisme. Les ciutats han de cooperar i no competir.

