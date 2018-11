Els comuns defensen que la via social «no es pot supeditar» a la via nacional

Els comuns segueixen emplaçant els independentistes a donar suport als pressupostos generals de l'Estat i a deslligar la seva aprovació de la situació dels presos. La nova portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susanna Segovia, ha defensat aquest dimecres al Parlament que "no és incompatible" defensar la llibertat dels presos amb donar suport als comptes pactats per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i ha advertit que la via social "no es pot supeditar" a la via nacional.Aquesta és la resposta que ha donat Segovia després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi defensat que la "via social i la nacional han d'anat juntes" i que no es pot "deslligar el judici" que afectarà dirigents com Joan Josep Nuet d'un eventual suport als pressupostos. El posicionament dels comuns pivota en què votar a favor dels pressupostos de Sánchez implica tenir més recursos per als pressupostos de la Generalitat i els de l'Ajuntament de Barcelona.De fet, la portaveu ha instat el president Torra a explicar en què pot beneficiar els catalans el fet que s'hagin de prorrogar els pressupostos del PP si no poden prosperar els de Sánchez. "Quina resposta donarà a la gent? Que s'esperin a què Catalunya sigui independent?", ha etzibat Segovia.Amb tot, l'argument que no es pot "supeditar" els avenços socials als nacionals exemplifica com de difícil és per als comuns els equilibris interns a l'hora de reivindicar que l'eix social i l'eix nacional van de la mà, com havia defensat sempre Xavier Domènech, qui fins i tot havia sostingut que el dret a decidir i el blindatge dels drets socials havien de ser dues qüestions "innegociables" a l'hora de tancar qualsevol acord a Madrid.Segovia ha insistit que el seu grup parlamentari seguirà defensant la llibertat dels presos polítics. Amb tot, no s'han sumat a la protesta que els independentistes han fet aquest matí a les escales del Parlament per rebutjar les peticions de penes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Només els diputats Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, impulsor de la plataforma crítica Sobiranistes, s'hi han sumat a títol individual.

