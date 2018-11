La Diputació de Barcelona presenta una exposició per conscienciar els joves del consum d'alcohol

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ha presentat aquest dimecres les seves propostes per prevenir el consum d’alcohol entre la gent jove. Segons dades obtingudes en les enquestes d’hàbits de salut a alumnes de 4t d’ESO de la demarcació de Barcelona que realitza la Diputació, el 75,6% dels joves enquestats han tastat l’alcohol alguna vegada i el 64,2% en fa un consum habitual.“Sabem que el problema és difícil d’abordar” ha explicat Laura Martínez, diputada de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. “Els adolescents tenen la necessitat d’experimentar constantment i una molt baixa percepció de risc en quan a alcohol” ha informat. Martínez ha remarcat que un 47,6% dels enquestats s’ha emborratxat alguna vegada.La diputada ha explicat que l’alcohol “està molt acceptat per la majoria social catalana. En celebracions està molt present i molts adults fan un consum diari”. Per aquest motiu, segons Martínez, els joves no associen el consum amb l’idea de risc, malgrat que el seu consum està prohibit als menors de 18 anys.Com fan cada any, la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic i econòmic als ajuntaments per conscienciar del tema del consum d’alcohol amb l’objectiu de capgirar la situació. El suport econòmic consisteix en destinar ajuts als municipis de la demarcació per promoure estils de vida saludables i per la producció de material divulgatiu.Aquest any, la Diputació continua oferint un taller educatiu que porta fent des de fa temps: “Desmitifica l’alcohol”. Destinat a municipis de més de 20.000 habitants, té l’objectiu d’evitar o retardar l’inici del consum d’alcohol. S’espera que per aquest any es puguin fer uns 150 tallers arribant a uns 3.500 alumnes. Es facilitarà material educatiu per reforçar els missatge preventiu.La novetat d’aquest any és l’exposició “Dona la volta a l’alcohol”. “Aquesta eina té la finalitat de conscienciar dels riscos que pot tenir un consum abusiu d’alcohol i dels riscos”, ha informat Montse Iglesias, tècnica de la promoció de salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.La mostra tracta amb una mirada jove els problemes del consum d’alcohol i les seves conseqüències tan en salut com en la societat. També es tracta els comportaments socials entre els joves en aquesta matèria com la pressió que poden rebre molts d’ells que decideixen no consumir.“No només volem incidir en la qüestió social i de salut. Un altre objectiu és incidir en l’efecte que pot tenir la publicitat a l’hora de prendre certes decisions amb el consum d’alcohol”, ha matisat Iglesias. L’exposició començarà les itineràncies el 31 de gener de 2019

