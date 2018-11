Torra eleva el to contra Iceta pel seu «exercici de cinisme» amb els presos

▶ #President @QuimTorraiPla: "Per nosaltres no hi divisió entre la via nacional i la via social. És indissociable. La via del dret a l'autodeterminació i les reivindicacions socials i de progrés del país van juntes."#Parlament pic.twitter.com/ryoF7FB2nj — Govern. Generalitat (@govern) 7 de novembre de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonitzat una intensa picabaralla dialèctica amb Miquel Iceta, primer secretari del PSC, durant la sessió de control al Parlament. "Avui els socialistes tenien una oportunitat d'or per tornar al camí d'una certa humanitat. Aquest és el problema que hi ha en aquest hemicicle. Són els que van aprovar el 155. Què han fet vostès pels seus companys que són a la presó?", s'ha preguntat Torra, que ha acusat Iceta de fer un "exercici de cinisme" que "regalima" per les escales del Parlament. Iceta ha fet gestos de desaprovació des de l'escó i després Albert Batet, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), s'ha queixat d'això."Li regalima el cinisme fins a l'escala noble del Parlament", ha assegurat Torra en el torn de rèplica a Iceta, visiblement molest. La pregunta del dirigent socialista anava dirigida a la situació de les pagues extres dels funcionaris, però ha acabat derivant cap al procés. Iceta li ha dit, per cert, que Meritxell Batet faria molt més bé de presidenta de la Generalitat que no pas el dirigent independentista."Per tenir un estat del benestar, primer has de tenir un estat. La via nacional i la social van juntes. El que està en qüestió és aquesta unitat", ha apuntat Torra en resposta a Susana Segovia, portaveu parlamentària de Catalunya en Comú Podem. "Quan veus els drets socials suspesos, nosaltres senzillament no podem distingir una cosa de l'altra", ha assenyalat el president de la Generalitat. Segovia ha insistit que no es pot "supeditar" una cosa a l'altra, perquè cal una "resposta ja" als sectors més vulnerables. "En què beneficia el país prorrogar els pressupostos del PP i de Ciutadans?", ha dit."Deixaran en mans d'ells les millores socials?", ha apuntat. Segovia ha apel·lat al 80% i ha demanat que Sánchez lideri des de l'Estat una resposta consensuada amb els dirigents catalans. "Els demanaré que marxin amb nosaltres pels drets socials i nacionals d'aquest poble, per defensar el senyor Nuet", ha indicat Torra. "No puc deslligar el judici dels pressupostos. Hem de resoldre social i nacionalment junts aquest problema, a Barcelona i al Parlament", ha recalcat el president.Carles Riera, diputat de la CUP, s'ha preguntat si el dret a l'autodeterminació ha de ser "moneda de canvi". "No hi haurà cap resposta contundent i excepcional? Una resposta jurídica i política que comenci el procés destiuent de l'Estat?, s'ha preguntat. Torra li ha respost que s'està vivint una situació "intolerable", i ha indicat que la societat catalana ha d'afrontar aquest moment. "Existeix per al seu Govern la possibilitat que l'1-O derivi i degeneri en un nou pacte d'Estat en clau de reforma autonòmica?", l'ha inquirit posteriorment Riera, que ha negat qualsevol possibilitat de diàleg."Com garanteix l'alliberament de les preses i el retorn de les exiliades?", ha insistit el diputat anticapitalista, que ha defensat la unilateralitat i la desobediència al costat de la vaga general. "Ni un pas enrere, aquest Govern no se'l pot permetre", ha respost Torra. "Ho hem defensat desenes de vegades. Estem molt a prop del que exposeu perquè ens estem enfrontant i posant de manifest les arrels del conflicte amb l'Estat", ha assenyalat el president, referint-se la "reducte franquista" espanyol. Ha tret pit per la posada en marxa de l'espai lliure de Brussel·les -amb el Consell per la República- i del consell assessor del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)