Més bicis elèctriques i estacions per fer arribar el Bicing als barris de muntanya

L'Ajuntament de Barcelona iniciarà a partir del gener el procés de substitució de les actuals bicicletes del Bicing. El sistema de transport comptarà a partir d'aleshores amb 7.000 noves bicis, 6.000 de les quals mecàniques i 1.000 de les quals elèctriques. D'altra banda, el servei estarà a disposició dels usuaris cada dia les 24 hores i s'instal·laran un centenar de noves estacions, sobretot als districtes d'Horta-Guinardó, Gràcia, Sant Martí i Nou Barris.L'aposta per la bici elèctrica i la instal·lació de noves estacions faran més fàcil l'ús del Bicing en barris de muntanya on fins ara el servei no havia arribat. És el cas de Vallcarca, Ciutat Meridiana i Trinitat Nova.La substitució de les bicicletes actuals comportarà un període de transició de tres mesos en què les bicis actuals i les noves conviuran a la ciutat. En la presentació de la renovació del servei aquest dimecres al passeig Lluís Companys, la tinenta d'alcaldia Janet Sanz ha justificat l'impàs per la voluntat de "no deixar de prestar el servei" durant el procés de canvi.Així doncs, des del gener fins a l'abril, els usuaris que ja estiguin donats d'alta tindran a la seva disposició dos tipus d'estacions diferents i Sanz ha assegurat que podran estacionar el vehicle en qualsevol de les dues. La tinenta d'alcaldia ha demanat comprensió a la ciutadania per les molèsties que els canvis puguin suposar i com a contraprestació l'Ajuntament oferirà un mes de Bicing gratuït als usuaris que l'any que ve renovin el seu abonament al servei.La resposta dels usuaris a l'aposta per la bicicleta elèctrica servirà perquè el consistori decideixi si a mig termini el nombre de vehicles d'aquest tipus disponibles al Bicing augmenta. "Estarem preparats per ampliar-lo", ha assegurat la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.En aquest sentit, Barcelona té ben a prop exemples de grans ciutats que ofereixen un servei similar al Bicing només amb bicicletes elèctriques, com és el cas del BiciMAD de Madrid. Això sí, la capital espanyola ofereix només 2.028 bicicletes.

