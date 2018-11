Graupera competirà amb uns 40 candidats en les primàries independentistes a Barcelona

Presentació de les candidatures a les primàries republicanes de Barcelona Foto: Aida Morales

Ja són més de 40 les candidatures que s'han presentat a la plataforma Primàries Catalunya , pel que fa a la ciutat de Barcelona. Segurament, han avisat, n'hi haurà algunes més fins a finals de novembre, tot i que aquest dimecres ja s'ha anunciat un primer registre, en el marc del projecte que impulsen l'ANC, Primàries Barcelona i Primàries per la República.L'objectiu de la plataforma que tutela aquest procés, tal com ja van explicar, és promoure conjuntament unes primàries republicanes a les eleccions municipals del 2018. I en el cas de Barcelona, això encara va més enllà, ja que la capital del país ha de liderar el canvi.Entre la quarantena de candidats presentats s'han pogut veure algunes cares conegudes d'activistes o polítics que ja havien anunciat la seva candidatura. Adrià Alsina, Gerard Ardanuy, Jordi Graupera -el promotor inicial de les primàries independentistes- i Borja Villalonga són alguns dels noms que els ciutadans de Barcelona inscrits en el procés podran votar a partir del 14 de desembre.Anna Arqué, representant de Primàries Barcelona, assegura que aquestes primàries han de representar una "esmena a la totalitat" a la "vella manera de fer política". "La gent estem decidint ser part d'un canvi d'una cultura política intrínsecament lligada a una dinàmica de partits que no dona la resposta democràtica que la ciutadania demana", ha lamentat Arqué.En aquest sentit, ha remarcat, la capital de Catalunya -que hi està "immersa"-, cal que en surti i doni exemple a la resta: "No podem permetre que Barcelona estigui en mode silenci (...) perquè és la capital d'un país que està decidit a materialitzar la independència que ha votat i ha guanyat".En el mateix sentit s'ha pronunciat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha remarcat que l'Assemblea participa en el procés "perquè està d'acord amb el mètode", però que en cap cas participarà, per exemple, en l'elaboració dels programes electorals. Paluzie, però, ha recordat que l'objectiu primer i últim de l'ANC és la independència, i que aquest moviment polític "ha de prioritzar l'obtenció de l'alcaldia del país". "Si no ho prioritzem, vol dir que no estem prioritzant la independència a curt termini", ha considerat.El liderat de Barcelona, ha prosseguit el representant de Primàries per la República, Josep Manel Ximenis, assegurarà un "impuls molt important per a les primàries arreu del país". "Sense la nostra capital, la resta ens sentim orfes", ha sentenciat."Els partits polítics independentistes encara hi sou a temps", ha assegurat Paluzie durant la roda de premsa. La presidenta de l'ANC ha avisat que "encara hi ha marge per participar en un procés obert, transversal i unitari per fer una candidatura unitària, farcida de talent i que sigui guanyadora a la ciutat de Barcelona".Sobre això, Arqué ha anat una mica més enllà, i els ha instat sumar-se al projecte per revertir "les dinàmiques d'endollisme" que, segons considera, "fomenten la xacra del clientelisme i del servilisme a unes cúpules polítiques". Amb les Primàries Republicanes, ha recordat, i tal com també han manifestat públicament diversos candidats, l'objectiu és trencar el sistema de partits i organitzar una resposta social i civil que prengui el control -des del republicanisme- dels pobles i ciutats.El procés de primàries republicanes ja compta amb el compromís de 30 municipis d'arreu de Catalunya, que tenen constituït un comitè organitzador. A més, ha relatat la presidenta de l'ANC, 12 localitats més estan en el procés final de debat i decisió. En alguns casos, en aquests debats hi participen també partits polítics. La majoria de municipis es concentren en l'àrea metropolitana de Barcelona i el litoral català, precisament punts, ha remarcat Paluzie, on s'ha de fer "l'aposta més forta".Per altra banda, la presidenta de l'ANC també ha anunciat que ja hi ha més de 31.000 inscrits en el registre de votants de les Primàries a Catalunya, dels quals més de 20.000 són a Barcelona, on els tempos de votació aniran més ràpid que a la resta del territori. Concretament, ha afegit, la votació per a la confecció de la llista final serà a través de dues voltes de votació. La primera es farà del 14 al 16 de desembre i, bàsicament, permetrà escollir entre dos candidats.Del 21 al 23 de desembre, per altra banda, es presentaran dues opcions més de vot. La primera per decidir l'ordre de les dues candidatures guanyadores, i la segona, per elegir els 36 representants que conformaran la llista. En aquest cas, es podran votar 12 candidats, i només passaran aquells que tinguin el suport de més del 2% dels votants.Preguntada sobre el manifest "som el 80%", que Òmnium va presentar aquest dimarts amb un nombrós suport popular, Paluzie ha dit que el "respecten totalment", però que l'ANC té la seva "pròpia estratègia", que és la que van avalar més del 80% dels militants en assemblea. "Aquesta estratègia passa per vincular sempre la causa política a la causa antirepressiva", ha explicat, i en aquest sentit, ha dit, el missatge de cara als judicis serà molt clar: "L'autodeterminació no és un delicte, és un dret".A més, i malgrat precisar que l'ANC està "oberta a una via negociada, que seria millor", Paluzie ha refermat el compromís de l'Assemblea per una aposta d'independència "per la via unilateral". "Ara hem d'estar més preparats pel següent embat antidemocràtic, més preparats del que estàvem a l'octubre", ha dit. Per això, ha remarcat, cal comptar amb "el suport dels municipis".

