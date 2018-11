Colau demanarà una reunió a Torra per buscar el seu «sí'» als pressupostos de Sánchez

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, vol convèncer el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè doni el seu suport als pressupostos de Pedro Sánchez, negociats amb Podem i que compten amb el suport dels comuns. Colau ha avançat aquest dimecres que demanarà una reunió amb Torra, després que el president hagi tancat la porta a qualsevol possibilitat d'aprovar els pressupostos en una compareixença al Parlament.L'alcaldessa considera "imprescindible" tirar endavant una proposta de comptes que ha qualificat de "socials". Colau argumenta que l'aprovació dels pressupostos permetria a Catalunya prestar de forma més adequada serveis públics bàsics, com l'educació o la sanitat. A més, també ha reivindicat l'increment del salari mínim a 900 euros i la regulació dels preus de lloguer abusius.D'altra banda, Colau també ha assegurat que s'adherirà "personalment" a la plataforma Som el 80%, impulsada per Òmnium Cultural i que reclama l'alliberament "immediat" dels presos polítics catalans, la renúncia a les vies d'excepcionalitat jurídica, la fi de la repressió i l'inici d'una negociació "sincera" entre Catalunya i l'Estat. "Cal buscar una solució política a un conflicte polític i tornar al gran consens de país que no s'hauria d'haver abandonat mai", ha argumentat l'alcaldessa.Colau, doncs, se suma a títol individual a una plataforma que ja ha rebut el suport d'altres personalitats del passat dels comuns, com Xavier Domènech, Albano Dante Fachin o Dolors Camats.

