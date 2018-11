Sánchez canviarà la llei perquè els bancs paguin l'impost de les hipoteques

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que canviarà la llei perquè siguin els bancs els qui paguin l'impost de les hipoteques. "D'aquesta manera, els espanyols no pagaran mai més aquest impost i el pagarà el sector financer, la banca", ha dit Sánchez en una compareixença aquest migdia.D'aquesta manera, el govern espanyol modificarà la llei que regula l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats perquè sigui el sector bancari qui pagui l'impost. "Ho aprovarem demà per mitjà d'un reial decret llei i ho fem perquè quedi clar i de manera definitiva que el pagament d'aquest impost correspondrà sempre a la banca", ha deixat clar el dirigent socialista. A més, ha anunciat que properament es crearà una autoritat independent per defensar els drets dels clients financers.Tot plegat l'endemà d'una decisió de l'alt tribunal que han celebrat les associacions bancàries Ceca, Aeb i Unacc perquè, diuen, "preserva la seguretat jurídica necessària per al bon funcionament del mercat". A parer de les tres entitats, el tribunal ha "confirmat" la normativa "vigent durant més de vint anys", en una decisió que "està en línia amb el marc jurídic" dels països de l'entorn espanyol. Cal recordar que la sala segona del Tribunal Suprem va resoldre en tres sentències diferents –fet que crea jurisprudència- que qui havia de pagar l'impost eren els bancs.La sessió borsària de l'Íbex 35 el dia després de la sentència ha arrencat amb forts guanys de les accions dels sis bancs espanyols que cotitzen el selectiu espanyol, que impulsen a l'alça l'indicador del selectiu espanyol que guanya a primera hora del mati l'1,55%. Els bancs estan registrant forts guanys sobretot els títols de Banc Sabadell i de CaixaBank, que a les 9.30h del mati estaven guanyant el 6% i el 5,2%, respectivament. Els altres bancs arrossegaven fortes pujades com el cas de Bankia, el 4,56%, Bankinter, el 3,98%, el Santander, 3,67% i el BBVA, 3,05%.Els sindicats majoritaris a Catalunya es mobilitzaran en protesta per l'actuació del ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que dimarts va acordar tornar a la jurisprudència anterior que determina que l'impost d'hipoteques l'ha de pagar el client. CCOO, UGT i la USOC han criticat que és un "despropòsit judicial" que ha "posat en entredit la independència dels jutges" i han demanat "majors controls democràtics" al poder judicial.En una atenció als mitjans aquest dimecres, els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han dit que les organitzacions socials de Catalunya han de "donar una resposta important al carrer" el "més àmplia possible". Per la seva banda, la secretària general de la USOC, Maria Recuero, ha afegit que cal una "resposta forta" al Congrés dels Diputats.

