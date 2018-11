VIDEO Dos detinguts a la Ràpita per amenaçar una mare d'emportar-se la seva filla

La Policia Local de la Ràpita (el Montsià) ha detingut aquest matí dos homes per un cas amb un infant implicat, que els Mossos d’Esquadra investiguen i que han passat just als voltants del Col·legi Carles III.Els fets s’han produït al voltant de les 8:50 del matí, pocs minuts abans de començar les classes, i a ulls de desenes de famílies que es dirigien a l’escola. Pel que han indicat alguns testimonis a aquest mitjà, dos individus s’han dirigit cap a una mare i la seva filla i l’haurien coaccionat, amenaçant-la d’emportar-se la nena. Immediatament s’ha format un aldarull que no ha passat desapercebut als veïns que passaven per allà, que han intentat aturar la situació.Agents de la Policia Urbana, que cada matí regulen els trànsit davant del Col·legi Carles III, han estat immediatament alertats i després d’una persecució han pogut detenir els dos homes a la cruïlla del 12 d’octubre amb l’avinguda Constitució, no gaire lluny d’on s’han produït els fets.Els dos homes han estat traslladats a les dependències dels Mossos d’Esquadra d’Amposta, on s’ha obert una investigació per esclarir els fets. Segons ha pogut saber, els dos detinguts són de nacionalitat romanesa i espanyola i haurien vingut des de la província de Castelló. Sembla que detinguts i víctimes tenien algun tipus de relació, segons apunten les primeres investigacions, però se’n desconeix de moment el grau i tampoc si tot plegat es tracta d’un “ajust de comptes” per algun conflicte entre ells.

