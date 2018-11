La CUP també planta Torra en la taula de partits convocada el 16 de novembre

La CUP no s'asseurà a la taula de partits convocada pel president de la Generalitat, Quim Torra, el 16 de novembre. "Significa tancar per dalt el que hem obert per baix", ha argumentat la diputada Natàlia Sànchez a l'hora de verbalitzar un anunci que ha caigut com una galleda d'aigua freda a la bancada del Govern.Sànchez ha expressat la negativa de la CUP durant el debat parlamentari que s'ha obert després d'una compareixença de Torra en la qual ha solemnitzat la ruptura amb Pedro Sánchez i ha apuntat que tant el PDECat com ERC es negaran a negociar els pressupostos de la Generalitat.Junts per Catalunya (JxCat) i ERC acumulen així un nou cop de porta dels anticapitalistes, que ja s'han desmarcat del Consell per la República i el consell assessor pel Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent -que consideren que tindran una funció "simbòlica"-, però també de qualsevol negociació dels pressupostos de la Generalitat.La taula de partits va ser una proposta del PSC i dels comuns, i el Parlament la va acabar validant. Fa dues setmanes, Torra -en resposta a Miquel Iceta- li va posar data durant la sessió de control . Sense la CUP, la cimera perd un representant de l'independentisme.Sí que hi seran els comuns, com ha refermat aquest dimecres la presidenta del seu grup parlamentari, Jéssica Albiach. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, se n'ha desmarcat des del primer moment i no hi acudirà."Vingui aquí i fem un debat sobre el futur del país, no s'amagui", li ha dit Arrimadas a Torra, que ha descartat fer la rèplica en nom del Govern i ha delegat en el vicepresident Pere Aragonès. La situació ha generat -de nou- un debat tècnic propiciat per Ciutadans, PSC i PP, que consideraven que la intervenció d'Aragonès no s'ajustava al reglament del Parlament.La taula del dia 16 encara es farà sota l'influx de les peticions de presó de la Fiscalia contra la cúpula del procés, que ha motivat la compareixença del president i la ruptura amb Pedro Sánchez. En aquell moment, els pressupostos de la Generalitat estaran a punt de sortir del forn, tot i que encara no tenen un soci clar. El Govern aspira a seduir els comuns -diverses fonts de l'executiu i parlamentàries assenyalen una intensificació dels contactes, negats per altres parts-, però aquests insisteixen en vincular els comptes catalans amb els de Sánchez, pactats amb Podem.

