Vaga de metges als CAP del 26 al 30 de novembre

Es confirma la vaga. El sindicat Metges de Catalunya ha cridat a la vaga els 5.700 metges dels Centres d'Atenció Primària (CAP) entre el 26 i el 30 de novembre. La convocatòria de vaga, que feia dies que es plantejava, respon a les queixes dels metges de manca de personal, i de l'excés de feina i condicions laborals precàries que comporta.L'anterior gran vaga de metges a Catalunya data del 2011 , just després de les retallades posteriors a la crisi, i els convocants consideren que algunes de les reivindicacions d'aleshores encara estan pendents.Els sindicat considera que els CAP pateixen una "sobrecàrrega assistencial que es fa insostenible", i que repercuteix en la qualitat del servei. A la vaga estan cridats tots els metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs dels CAP.El sindicat, majoritari en el sector, reclama la reposició de 920 professionals "perduts amb les retallades", i la disminució de càrregues assistencials, limitant-les a 28 visites diàries per consulta. Demanen igualment la recuperació del poder adquisitiu "arrabassat des del 2010" i que xifren en prop d'un 30%.També en relació a les retallades posteriors a la crisi de fa 10 anys, reivindiquen incrementar el pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assistencial. Els convocants criden a secundar l'aturada davant d'una situació que qualifiquen "d'extremament crítica".En roda de premsa, el portaveu del sindicat Óscar Pablos ha afirmat que els metges del CAP pateixen una degradació de les condicions en les quals es veuen obligats a fer la seva feina"Hem de fer veure a l'administració que és absolutament imprescindible la priorització urgent de recursos per l'atenció primària", ha assenyalat."Cada vegada hi ha més companys que es veuen obligats a agafar la baixa per les condicions en què estan fent la seva feina"., ha afegit Pablos, que ja lamentat que l'administració ha apostat per un model de treball quantitatiu, en lloc de qualitatiu, sense respectar el temps que requereixen per valorar la situació del pacient: "Aquest model ens està fent emmalaltir, està esgotant els professionals", ha dit, afegint que repercuteix en l'atenció als pacients.Pel que fa a l'atenció infantil, la portaveu de Pediatria del sindicat, Ana Roca, ha afirmat que hi ha una manca del 30% de pediatres en atenció primària, i que per això es donen casos en què s'acumulen fins a 15 pacients per a un sol professional al mateix moment.Sobre la repercussió de les condicions laborals en l'atenció, Pablos ha explicat que només el 33% dels pacients aconsegueix cita al CAP en menys de cinc dies, i que la vaga reclamarà l'accés a la consulta ordinària programada en 48 hores.També es reclamarà fixar una ràtio de 1.300 pacients per metge de família, 1.000 per pediatre i 8.800 per ginecòleg. La vaga exigirà igualment fer voluntàries, i no obligatòries, les guàrdies, entre altres demandes.

