Els sindicats anuncien mobilitzacions contra el «despropòsit judicial» de l'impost d'hipoteques

Els sindicats majoritaris a Catalunya es mobilitzaran en protesta per l'actuació del ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que dimarts va acordar tornar a la jurisprudència anterior que determina que l'impost d'hipoteques l'ha de pagar el client. CCOO, UGT i la USOC han criticat que és un "despropòsit judicial" que ha "posat en entredit la independència dels jutges" i han demanat "majors controls democràtics" al poder judicial.En una atenció als mitjans aquest dimecres, els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han dit que les organitzacions socials de Catalunya han de "donar una resposta important al carrer" el "més àmplia possible". Per la seva banda, la secretària general de la USOC, Maria Recuero, ha afegit que cal una "resposta forta" al Congrés dels Diputats.Ros ha explicat que concretaran els detalls de les mobilitzacions entre aquest dimecres i dijous. "És un insult democràtic el que ha fet el Tribunal Suprem: Anunciar una sentència i després girar-la per pressions", ha dit el líder de la UGT, que ha opinat que la decisió de l'alt tribunal "no s'agafa per enlloc". "Ells mateixos han posat en entredit la independència dels jutges. És evident que hi ha hagut trucades, dinars i sopars i potser alguna cosa més i tot per intentar que aquesta sentència sigui canviada", ha afegit Ros."Quan hi ha un despropòsit judicial, cal una resposta de la ciutadania", ha afirmat el secretari general de la UGT, tal com va passar amb la sentència de "La Manada", ha continuat Ros. El líder de CCOO també ha demanat una resposta "important" al carrer davant una "situació esperpèntica", així com "plantejar accions polítiques". En aquest sentit, Pacheco ha dit que cal avançar en la tramitació de la llei hipotecària al Congrés dels Diputats, que "podria haver resolt" fa temps la qüestió. També Recuero ha demanat una "resposta forta" al Congrés dels Diputats.Pacheco ha apuntat que calen "reformes estructurals" a les institucions judicials perquè recuperin la "credibilitat". El secretari general d'UGT també ha demanat "majors controls democràtics i de transparència" al poder judicial i ha assegurat que tant el Tribunal Suprem, com l'Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional donen "mostres evidents" que són "estructures fallides". Per la seva banda, la líder de la USOC ha afirmat que cal una "renovació" dels poders judicials.

