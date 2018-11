Creix el rebuig a la violència masclista a Barcelona

"Si culpem l'alcohol de la violència masclista, tenim un problema perquè no es reconeix la causa real", afirma Camarasa

Jornada Masculinitats i canvi social Foto: Laura Estrada

Aquest dimecres s'han fet públics els resultats de l' Enquesta de violència masclista (EVMC) a càrrec del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones ( CIRD ) -servei de l'Ajuntament de Barcelona-, uns resultats que registren un major rebuig i identificació de la violència de gènere tant per part d'homes com de dones.Concretament, l'any 2010 el 41% dels homes i el 49% de dones identificaven la violència masclista, mentre que les dades del 2016 xifren en un 74% d'homes i 78% de dones els que la detecten i la rebutgen. Alguns dels exemples que els enquestats han assenyalat com a violència són: no permetre que les dones parlin amb altres homes, control sobre la parella o forçar relacions sexuals. El percentatge que des del CIRD s'ha valorat com a més positiu és que el 91% dels homes ja identifiquen la violència física com a masclisme, quan el 2010 només un 85% feia aquesta identificació.Aquesta iniciativa, segons ha explicat la regidora de feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, buscava identificar "com es percep la violència des del punt de vista dels homes, veure quines intervencions estan funcionant i, a partir d'això, determinar cap on hem de treballar".La regidora ha destacat que els reptes feministes per assolir justícia de gènere són la redistribució del poder “entès com a presa de decisions en diferents àmbits”, el canvi del model econòmic “que permeti la sostenibilitat de la vida de manera justa i continuada”, i l'erradicació de les violències masclistes. “Si no s'acaba amb aquestes violències, no podrem parlar de justícia de gènere”, ha sentenciat.Els homes, malgrat haver millorat en la identificació de les violències, continuen sent els que menys les detecten. El 7% d'ells no identifica la violència sexual, el 4% no creu que sigui violència fer servir empentes i cops contra la parella, el 13% considera que controlar què fa en cada moment no és violència i l'11% diu que no deixar-la parlar amb altres homes, tampoc.Una de les dades que des del CIRD s'han considerat "alarmants" és la d'atribuir el consum d'alcohol com a causa més important de la violència masclisme: el 75% dels homes i el 85% de dones així ho creu. Es tracta d'una dada que, segons Camarasa, demostra que hi ha una manca de concepció més estructural i feminista del fenomen i les seves causes."Existeix una confusió generalitzada entre el que són causes estructurals i factors de risc", ha dit tècnica d'igualtat del Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament , Mar Camarasa. "Si culpem l'alcohol, tenim un problema perquè no es reconeix la causa real, que és el sistema de relacions i el patriarcat", ha conclòs després d'afegir que cal fer encara pedagogia a la població.Una altra de les causes que han identificat els enquestats és la tendència natural dels homes a la violència: un 45% de dones i un 20% d'homes creuen que això és una causa de la violència masclista. En la mateixa línia, el 69% de dones i el 60% d'homes creuen que haver patit casos de violència durant la infància també són causes del masclisme a mesura que passen els anys.A partir de l'enquesta s'ha pogut concloure que els homes joves són els que menys identifiquen el masclisme, mentre que la població jubilada és la que majoritàriament considera l'alcohol una causa de la violència, el que és "un error" segons Camarasa, perquè "creure que un factor extern com l'alcohol vol dir que no s'identifica l'arrel del problema, que és una conducta social adoptada que es pot desaprendre". "Només el 40% dels homes jubilats creuen que el masclisme és un tema important socialment", ha afegit.Durant la taula rodona posterior a l'exposició dels resultats de l'enquesta, la gestora processal de la Generalitat Isabel Marzabal ha reivindicat una falta d'educació amb perspectiva de gènere. "La societat es transforma i cal formació i especialitat en gènere, conèixer eines, i reforçar respostes policials i judicials pels comportaments masclistes", i ha afegit que la societat ha de potenciar la visió crítica. "La tasca comença per la conscienciació i tots els agents hi estem i hi hem d'estar implicats", ha acabat.Una de les dades que més ha impactat al públic és la recollida en una enquesta feta a estudiants de 2n d'ESO per l'entitat Sida Studi. El tècnic en prevenció de violència masclista, Teo Pardo, ha explicat que en una pregunta sobre la masturbació, un 15% de noies diu haver masturbat a algú altre abans que a si mateixes.Només el 10% de noies s'ha donat auto plaer, una dada que contrasta amb el 90% de nens que diu haver-ho fet. A la pregunta sobre si han masturbat a algú altre, un 26% de nois apunta que sí. "Això també pot ser violència: posar el plaer d'un noi pel damunt del d'una mateixa, o també pot ser producte de la por de ser titllada de guarra", ha assenyalat Pardo.La regidora Laura Pérez ha agraït la "bona feina per part del moviment feminista i les polítiques publiques", però ha emfatitzat que "no es pot abaixar la guàrdia perquè els homes segueixen sent els que menys identifiquen la violència masclista". Davant d'això, ha recordat que al 2016 el 30% de noies joves van ser víctimes del masclisme a Barcelona i que per això "cal anar més enllà de la identificació". La professora Barbara Biglia ha volgut remarcat que hi ha poca identificació per part dels homes perquè “tampoc ho han viscut des de la seva pròpia pell".De la mateixa manera, Camarasa ha puntualitzat que l'enquesta serveix per tenir una idea de referència. Pérez ha explicat que l'acte on s'ha presentat l'enquesta, "Jornada Masculinitats i canvi social" està enfocat a "apel·lar l'altre 50% de la població, la masculina, que també hem d'incloure i conscienciar si volem avançar en la lluita feminista". Aquesta jornada doncs, ha servit per posar llum a la percepció dels homes i les dones envers la violència i poder detectar les debilitats i fortaleses de la situació actual.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)