Denunciat un funcionari de la presó de Lleida acusat d'abusar sexualment d'un intern

El Departament de Justícia ha denunciat a la Fiscalia un funcionari del Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, a qui s'acusa d'abusar sexualment d'un intern. Fonts del Departament han confirmat a l'ACN que Serveis Penitenciaris va detectar que un funcionari del centre hauria introduït telèfons mòbil i drogues a la presó per oferir-les a un intern a canvi de favors sexuals.És per això que es va posar aquest suposat cas d'abús sexual a la Fiscalia de Lleida i posteriorment es va incoar un expedient disciplinari al treballador que s'ha traduït en la suspensió de sou i feina durant un període de sis mesos. S'està investigant si el mateix funcionari ha abusat d'altres presos amb qui va estar en contacte a canvi d'objectes que estan prohibits a la presó.Des del Departament s'ha apel·lat a la presumpció d'innocència i professionalitat dels treballadors de serveis penitenciaris i s'ofereix màxima col·laboració amb la justícia. Així mateix, també s'ha remarcat que cal tenir tolerància zero i màxima contundència davant els casos de d'abús de poder.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)