El fiscal de la causa per les càrregues de l'1-O menysprea les víctimes a Twitter

‼Demanem l'abstenció del Fiscal #1oct. Hem descobert q utilitza les xarxes per difondre missatges de menyspreu a les víctimes. Obro fil 1/10👇 pic.twitter.com/pFg4n0Mqzi — Jaume Asens (@Jaumeasens) 6 de novembre de 2018

El Fiscal també ens explica en aquesta entrevista que a CAT es viu un cop d'Estat i una fractura social que l'ha dividit en dos 👇 3/10 https://t.co/aOIBqzGa6G — Jaume Asens (@Jaumeasens) 6 de novembre de 2018

La Fiscalia en aquesta causa, enlloc de protegir a les víctimes, va oposar-se dsd inici a fer cap investigació amb excusa q les 257 denúncies només representen un 0'037% del total dels +2 milions de votants. 5/10 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 6 de novembre de 2018

Mentre demanava imputar a víctimes com Roger Espanyol s'oposava a fer-ho amb els victimaris. Enlloc d'acusar, la Fiscalia ha fet d'advocat de defensa dels policies investigats. 7/10 pic.twitter.com/xnU46d1dOZ — Jaume Asens (@Jaumeasens) 6 de novembre de 2018

Cal fer reflexió sobre la imparcialitat i falta de cultura garantista entre Jutges o Fiscals. Avui mateix Estrasburg ha donat la raó a Otegi sobre la falta d'imparcialitat de la justícia espanyola en el seu cas. 9/10 pic.twitter.com/gvPbNmF33f — Jaume Asens (@Jaumeasens) 6 de novembre de 2018

Per cert, no haguéssim pogut desenmascar aquest Fiscal sense l'actuació de @MB_bbarcelo @JuristesXDDHH. Moltes gràcies per la teva feina! — Jaume Asens (@Jaumeasens) 7 de novembre de 2018

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona que insti el fiscal que porta el cas de les càrregues policials de l'1-O a abstenir-se de la causa, després que s'hagin detectat alguns tuits seus contra el procés sobiranista. El tinent d'Alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha dit a través de Twitter que els tuits difonen "missatges de menyspreu a les víctimes", perquè "s'associa l'1-O al franquisme i caracteritza els manifestants com a colpistes o 'pijos' consentits". Asens també cita una entrevista que el fiscal va concedir a una ràdio on deia que a Catalunya hi va haver un cop d'estat i una fractura social.El 31 d'agost de l'any passat va tuitar una cita del periodista Gregorio Morán on deia que "el referèndum de l'1-O serà més bèstia que els del franquisme". El mateix 1-O va retuitejar la frase "si portes els teus avis, fills i nets a actes il·legals i resulten ferits, potser la policia no és feixista però tu sí que ets imbècil", i també "el 23-F van ser uns pocs guàrdies civils i alts comandaments militars, avui són desenes de milers de 'pijos' consentits; el 'pijerío' feixista no venç els demòcrates'. A un tuit del 17 d'octubre del 2017 d'una periodista independentista que dia que els unionistes "no saben el que estan fent; no saben qui som; però ho sabran", el fiscal, amb un compte amb el seu nom, responia: "Sí que ho sabem, sí. De sobres. #colpistes".Per tot això, Asens creu que l'abstenció del fiscal és "una qüestió d'higiene democràtica", ja que "la seva funció de defensa de les víctimes requereix una aparença d'imparcialitat que s'ha trencat". A més, recorda que inicialment el fiscal es va oposar a l'admissió a tràmit de desenes de denúncies dels votants ferits, perquè deia que els 257 denunciants només representaven el 0,03% dels votants, que va responsabilitzar els ferits de les pròpies lesions, que va dificultar que es personessin a la causa i que ha demanat investigar víctimes com Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. "En lloc d'acusar, la fiscalia ha fet d'advocat de defensa dels policies investigats", "en lloc d'inspirar empatia social o fortalesa democràtica, ha donat imatge de descrèdit i politització allunyada de l'aparença d'imparcialitat professional que exigeix la llei".En l'escrit de l'Ajuntament presentat al jutjat es dona suport a la petició d'altres advocats de víctimes que havien fet la mateixa petició. Tot i admetre que retuitejar una frase no significa donar-hi suport, el consistori creu que es posa en dubte la imparcialitat del ministeri públic, i per això demana que s'abstingui en la causa. Els missatges ja han estat esborrats del perfil del fiscal.

