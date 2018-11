El PSC retreu a Torra que parli «en nom d'un poble oprimit»

"No oblidi que els socialistes estan fent tant com vostè perquè les coses acabin bé per a les persones sotmeses a judici", ha afirmat Iceta

Un cop el president de la Generalitat, Quim Torra, ha solemnitzat la retirada del suport al govern de Pedro Sánchez , l'oposició pren la paraula. Amb especial contundència ho ha fet el líder del PSC, Miquel Iceta, tenint en compte que és el principal representant que té l'executiu socialista a Catalunya. "És absolutament ridícula la pretensió de pujar al faristol parlant en nom d'un poble oprimit", ha etzibat Iceta adreçant-se a Torra.El primer secretari del PSC ha argumentat que el president de la Generalitat "no pot abusar" d'aquest tipus de referències de no ser que consideri que "la meitat d'electors del país no formen part del poble". Iceta s'ha esmerçat a subratllar les diferències entre el govern de Sánchez i el de Rajoy.El dirigent socialista ha recordat la "tirallonga de reunions" entre ministres i consellers i com membres del Govern celebren el restabliment de les relacions entre governs i ha negat que l'executiu de Sánchez no estigui fent res per la situació dels presos. De fet, ha advertit que ell mateix va parlar de la possibilitat de l'indult i ha defensat que és "desproporcionada" la situació de presó preventiva que estan patint."No oblidi que els socialistes estan fent tant com vostè perquè les coses acabin bé per a les persones sotmeses a judici", ha dit Iceta. Amb tot, ha subratllat que és "tan absurd dir" que els dirigents independentistes empresonats "no han comès cap delicte" com assegurar que "això se solucionarà amb molts anys de presó". El líder dels socialistes catalans ha recordat com en l'anterior legislatura el Govern va fer explícita la seva "decisió conscient de vulnerar la legalitat".Iceta ha conclòs que "respecta" la negativa a aprovar els pressupostos del govern espanyol expressada per Torra, però ha subratllat que ho considera un "error". "Vostè sabrà què és allò que més beneficia els catalans", ha sentenciat.Ciutadans ha lamentat que Torra hagi pujat al faristol per "defensar Otegi" sense mencionar les víctimes mortals d'ETA i per criticar la justícia espanyola "per no poder-la controlar". La presidenta parlamentària del partit taronja i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha recordat que el "nyap" de la llei de transitorietat que mai es va activar recollia l'"elecció a dit" dels membres del Suprem en l'"hipotètica República" i "decretaven la seva impunitat".Arrimadas ha insistit que "no existeix cap persecució" per motius polítics i ha llegit una part de la resolució del tribunal alemany que va denegar l'extradició de Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió. "Vostès viuen una realitat paral·lela", ha deixat anar acusant tant a TV3 com a Catalunya Ràdio de no informar amb imparcialitat els ciutadans. Arrimadas ha acusat Torra d'estar "escalfant" el carrer quan diu que no pensa acatar la sentència del Suprem però ha advertit que la mobilització del carrer que ell abona li acabarà "passant per sobre".Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha demanat avançar cap a un "acord polític" que inclogui els pressupostos generals de l'Estat, que Pablo Iglesias ha pactat amb Sánchez. "Ho hem de fer per la gent", ha apuntat Albiach. Torra, però, ha estat especialment taxatiu a l'hora de tancar la porta a negociar els comptes, i ha indicat en la seva intervenció que ERC i el PDECat ni tan sols "entraran a negociar" els números que ha preparat la Moncloa.La dirigent dels comuns, en tot cas, ha volgut apel·lar a la "majoria del 80%" -a favor del dret a l'autodeterminació i contra la repressió- i ha celebrat la iniciativa d'Òmnium Cultural per fer-la notar amb una plataforma pròpia. "Hi ha un pas bàsic: recuperar empatia per a una nova Catalunya. Ahir Òmnium ens va marcar el pas. Els partits haurien de prendre nota. El 80% no el representen només les forces polítiques", ha destacat Albiach, que ha avançat que s'impulsaran mocions en aquest sentit.Natàlia Sànchez, diputada de la CUP, ha apuntat que "l'única violència" que hi ha hagut en els últims mesos prové de les institucions espanyoles, i ha demanat que no hi hagi negociació amb l'Estat. "No podem estar negociant un dia i acusant l'altre, perquè blanquegen i legitimen el subjecte que volen acusar", ha apuntat Sànchez.La diputada anticapitalista també s'ha referit a la sentència europea contra Espanya pel cas d'Otegi. "A l'Estat hi ha tribunals que són imparcials, ho sabem nosaltres i els tribunals europeus. Van mentir construint relats falsos. Davant d'un Goliat dèsposta, necessitem un David organitzat. Cal retornar a les majories de l'1-O i el 3-O", ha recalcat Sànchez."Al pis de la seva immoralitat sempre hi ha un sòtan més", ha arrencat Alejandro Fernández, nou president del PP a Catalunya, al principi de la seva intervenció, durant la qual ha volgut fer un elogi de la separació de poders a l'Estat. "L'Advocacia de l'Estat té el seu criteri, la Fiscalia també, amb independència. Això és la separació de poders. Troben a faltar els temps de Pujol, quan dictava sentències al jutge Estivill", ha indicat."La llei de transitorietat els situava com a cabdills, a vostè i a Puigdemont. Volen aprofitar que hi ha un govern socialista dèbil i dubitatiu per fer el mateix. Li exigim fermesa a Sánchez contra el nacionalisme supremacista i identitari. Reivindica un home condemnat com Otegi per segrestar i torturar un altre ésser humà. Dimiteixi, l'única via que està acabada és la seva", ha ressaltat Fernández.

