Quim Masferrer actua davant dels presos polítics a Lledoners

🌋 Dimecres el volcà d’#ElForasterTV3 torna a entrar en erupció i ho fa des del municipi de Santa Pau, a la Garrotxa. No us ho perdeu, eh!



⏰ A les 22.40 a @tv3cat amb @QuimMasferrer ▶️ https://t.co/2w2ACElA6x pic.twitter.com/8MHwivZhxi — El Foraster (@elforasterTV3) 6 de novembre de 2018

Quim Masferrer ha compartit aquest cap de setmana una fotografia a Twitter des de Lledoners després d'actuar-hi amb la companyia Teatre de Guerrilla. Masferrer ha explicat que entre el públic hi havia els presos polítics, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Oriol Junqueras. "A Lledoners hi ha molt bona gent", ha dit el presentador.Aquest dimecres, El Foraster torna a TV3. Ho farà a les 22.40 i visitarà la vila medieval de Santa Pau, a la Garrotxa. El programa, un dels de més èxits dels últims anys a la televisió pública, va estar a la corda fluixa durant l'aplicació del 155 i per les retencions d'Hisenda per l'IVA. Després d'intenses negociacions, el passat 13 de maig el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va aprovar la contractació d'aquesta nova temporada.El capítol d'avui es va gravar a l'estiu, entre els dies 25, 26 i 27 de juny. No és la primera vegada que El Foraster aterra a la Garrotxa. La temporada anterior ja va ser a la Vall d'en Bas i el programa es va emetre el passat 24 de gener , amb moments hilarants com el del Migueli, la Paulina Rubio del municipi. De l'èxit d'aquella emissió en dóna compte el fet que va liderar l'audiència amb un 20,8% i 542.000 espectadors. El programa emès el 2018 va ser enregistrat els mesos de maig i juny de 2017 en diversos indrets de la Vall d'en Bas.També, fa dos anys i escaig, el gener de 2016, Castellfollit de la Roca va ser el poble escollit . "Esteu molt penjats", els deia el presentador als seus habitants només de començar. Des de l'interior de l'església vella, Masferrer repassava anècdotes amb els diversos veïns. Les galetes de Cal Enric, els joves del Club Natació, en Garrell, tots ells van sortir una estona al programa, fent realitat la profecia d'Andy Warhol que en el futur, tothom serà famós durant quinze minuts.

