Trobada mundial de ciutats a Barcelona per combatre l'impacte d'Uber i Airbnb

Entre el 12 i el 15 de novembre representants de 48 ciutats d'arreu del món es trobaran a Barcelona en el marc de la cimera Sharing Cities, amb l'objectiu de fer un front comú per combatre els efectes negatius de plataformes com Airbnb o Uber.Les dues es defineixen com a exemples de l'economia col·laborativa, però el seu funcionament encara està lluny de demostrar-ho. Precisament, les ciutats participant a la cimera volen acabar la trobada amb una declaració de principis conjunta que ajudi a definir què és l'economia col·laborativa i teixeixi estratègies comunes per regular la seva activitat als municipis. El document final rebrà el nom de Declaració de les Ciutats Col·laboratives.La cimera se celebrarà a la capital catalana dins l'Smart Expo World Congress i organitzada per l'Ajuntament i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És la tercera edició d'un esdeveniment que fins ara s'ha celebrat a Amsterdam i Nova York i que enguany comptarà amb la presència d'aquestes dues ciutats, Madrid, París, Saõ Paulo, Seül o Estocolm."Volem compatir un punt de partida a l'hora de negociar amb les plataformes d'economia col·laborativa i influir en els debats legislatius als respectius estats", ha afirmat el comissionat d'Economia Social del consistori, Álvaro Porro, en la presentació de la cimera avui a l'ajuntament. "L'objectiu és fer de lobby i que les institucions europees tinguin en compte el posicionament de les ciutats", ha assegurat la investigadora de la UOC, Mayo Fuster.La Sharing Cities tindrà un espai de treball conjunt de les ciutats, un espai obert a la ciutadania en què es promocionaran 80 plataformes d'economia col·laborativa i oferirà conferències d'experts en la matèria, com l'economista, banquer i guanyador del Premi Nobel de la Pau el 2006, Muhammad Yunus.Pel que fa a la promoció, els organitzadors han partit d'uns criteris que estableixen què s'entén per economia col·laborativa. La col·laboració entre ciutadania i no entre empreses professionals, la transparència a través d'un programari lliure, la capacitat dels usuaris per participar en la gestió de la plataforma i l'impacte social positiu de les mateixes són els elements cabdals que s'han tingut en compte a l'hora de donar veu als participants.Ara bé, en l'espai Àgora, on es faran els debats, tant Porro com Fuster han admès que hi tindran presència plataformes que presenten més dubtes a l'hora de poder ser qualificades com a exemples d'economia col·laborativa. "En l'economia de plataforma no tot és blanc o negre, hi ha molts grisos", ha ressaltat la investigadora de la UOC. "L'objectiu és separar el gra de la palla", ha insistit el comissionat d'Economia Social.Dit d'una altra manera, la Sharing Cities serà una oportunitat per definir les diferències que hi ha, per exemple, entre Som Mobilitat i Uber.

