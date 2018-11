Torra solemnitza la ruptura amb Sánchez: «No trafiquem amb la democràcia ni amb la dignitat»

▶ #President @QuimTorraiPla: "No podem fer veure que vivim en una situació normal. L’Estat espanyol demana 214 anys de presó contra els nostres companys i companyes. Exigim l’arxivament de la causa i la llibertat de tots els represaliats. No ens rendirem mai."#Parlament pic.twitter.com/iJzItN43c9 — Govern. Generalitat (@govern) 7 de novembre de 2018

▶ #President @QuimTorraiPla: "La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat s’han pronunciat amb molta claredat. Busquen venjança. La venjança governa els seus escrits d’acusació. És per això que retirem qualsevol mena de suport al Govern espanyol." #Parlament pic.twitter.com/avRVukvklq — Govern. Generalitat (@govern) 7 de novembre de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha oficialitzat la retirada de suport a Pedro Sánchez en una compareixença al Parlament aquest dimecres, cinc dies després que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat refermessin les acusacions per rebel·lió i sedició contra els encausats pel referèndum i la declaració d'independència. "No trafiquem amb la democràcia ni amb la dignitat", ha apuntat Torra, que ha negat qualsevol possibilitat d'aprovar els pressupostos, s'ha proposat "acusar l'Estat" i ha fet una crida a internacionalitzar la causa catalana per "començar el camí" de la mediació. La compareixença, demanada ahir, tenia intenció que el ple ja convocat no es desenvolupés amb normalitat.La Fiscalia "busca venjança", i ha recalcat que el govern espanyol "avala l'escarment". "Retirem tota mena de suport al govern espanyol i no aprovarem els pressupostos de Pedro Sánchez", ha indicat el dirigent independentista. "Quin ha estat el diàleg? Quina ha estat la solució? Com poden imaginar-se que aprovarem cap pressupost mentre dura la repressió? Els dos grups independentistes ni tan sols negociaran els comptes", ha insistit. "No trafiquem amb la democràcia ni amb la dignitat", ha apuntat. A més del no als pressupostos, Torra ha advertit que el seu Govern no acceptarà cap proposta que no inclogui el dret a l'autodeterminació.En el judici, ha apuntat, s'acusarà l'Estat i, després, la justícia europea determinarà les "vulneracions". "Hi haurà condemnes de la justícia europea", ha assenyalat Torra, que ha observat el "desprestigi" dels tribunals espanyols, en referència al cas d'Otegi i el de les hipoteques. El Tribunal Suprem va decidir ahir que fossin els clients i no els bancs els qui hagin de pagar els impostos relacionats amb les hipoteques. Per tota aquesta acumulació, el president de la Generalitat ha tornat a demanar la dimissió del president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes."Aquest ple no podia començar com si res no hagués succeït des de divendres. Es va culminar una passa més d'aquest judici, que és una farsa contra el poble de Catalunya. 214 anys de presó per a divuit mares i pares de família, companys d'escó d'aquesta cambra", ha apuntat Torra. "Els nostres companys són innocents. Jo sóc avui aquí per acusar l'Estat espanyol. Aquest atac greu no pot passar de llarg sense que el Parlament no es pronunciï", ha indicat el president de la Generalitat.Segons Torra, s'ha construït una causa contra "delictes que no s'han comès". "De debò que alguns de vostès pensen continuar mirant cap a una altra banda davant d'aquesta injustícia comesa contra ells? Vostès hi han parlat, hi han tractat, hi han fet bromes, saben qui són les seves famílies. S'hi han abraçat. Accepten que es cometi aquesta injustícia contra ells?", ha subratllat el dirigent independentista."Això s'ha de resoldre. Ens neguem a la resignació", ha apuntat el president, que ha demanat lluitar "pels drets". "La defensa dels drets, de la llibertat i la justícia, pren valor real quan és a favor dels adversaris. Els demanem que es pronunciïn, deixar els eufemismes", ha indicat tot demanant "valentia i coratge" per alçar la veu contra una situació d'empresonament i exili "injusta".En el torn de rèplica, ERC ha vaticinat que Europa acabarà sentenciant en contra del judici als líders independentistes. El president del grup republicà, Sergi Dabrià, ha reivindicat "el 80% dels catalans" que creuen que la solució al conflicte polític passa per les urnes i ha acusat l'Estat de buscar "escarmentar" els independentistes per "segellar" la seva veu. La democràcia, ha dit, s'acabarà "imposant" per molt que l'Estat empresoni "aquell qui pensa diferent". "L'Estat té tanta por a la democràcia que aposta per la repressió contra un poble que vol decidir el seu futur", ha denunciat Sabrià, que ha afegit que el procés català no s'aturarà "ni amb un judici ni amb cops".El vicepresident Pere Aragonès ha estat l'encarregat de la rèplica del Govern, i ha estat dur amb les condicions del judici. "Actuem ja perquè les actuacions siguin imparcials i justes, senyor Iceta. Fins ara no ho han estat", ha indicat en referència al primer secretari del PSC, a qui ha desafiat a "actuar" al Congrés dels Diputats per millorar la situació dels encausats. També ha criticat les "mentides conscients" dels socialistes amb els pressupostos generals de l'Estat, que pengen d'un fil.No és veritat, com ha indicat Aragonès, que apujar el salari mínim requereixi l'aprovació dels comptes, i també ha apuntat que les transferències pel model de finançament no estan vinculades estrictament als pressupostos de l'Estat. Cap als comuns, el vicepresident ha celebrat el consens sobre el 80% -pel dret a decidir i contra la repressió- i els ha instat a arribar a acords en la reunió de tots els grups parlamentaris que ha convocat Torra per al proper 16 de novembre a la tarda.

Intervenció de Quim Torra a... by on Scribd

