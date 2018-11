Otegi defensa que el procés català és «impossible» sense la unitat de l'independentisme

Otegi: "L'únic interès és que Catalunya faci la seva república i que es desenvolupi de manera pacífica i democràtica. Sense unitat és impossible fer aquest procés"

El líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha explicat que ahir dimarts es va reunir amb el president a l'exili, Carles Puigdemont, a Waterloo. En una entrevista a Catalunya Ràdio , Otegi ha assegurat que van mantenir una "conversa agradable" i que li va mostrar la solidaritat dels independentistes bascos.En aquest context, ha defensat que sense unitat de l'independentisme català, el procés serà "impossible". D'altra banda, Otegi ha obert la porta a presentar un recurs al Tribunal Suprem (TS) per intentar revertir la seva inhabilitació després que el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH) hagi sentenciat que no va tenir un judici just a Espanya. La reunió amb Puigdemont va coincidir amb la sentència del tribunal d'Estrasburg que dona la raó a Otegi i quatre condemnats més per la justícia espanyola. Segons ha explicat el líder abertzale, tots dos es van felicitar de la decisió de justícia europea i li va traslladar que els independentistes bascos sempre estaran amb Catalunya.Otegi ha assegurat que manté "bona relació" amb totes les famílies de l'independentisme català i que estan disposats a contribuir en el procés a canvi de cap interès. "L'únic interès és que Catalunya faci la seva república i que es desenvolupi de manera pacífica i democràtica. Sense unitat és impossible fer aquest procés. Fem una apel·lació que les forces polítiques catalanes s'uneixin", ha afegit.Després de la decisió del tribunal d'Estrasburg, segons Otegi, ara s'obre la possibilitat de presentar un recurs de revisió al Tribunal Suprem perquè alguns efectes, sobretot la inhabilitació, quedin "neutralitzats". I ha avançat que probablement en els pròxims dies es vegi quin tipus de recurs presenta per revocar una inhabilitació "que van posar ad hoc".Otegi creu que la judicatura espanyola hauria de reflexionar perquè s'ha pensat que la política ha renunciat a defensar la unitat d'Espanya i que els toca a ells aquesta "missió històrica". El líder d'EH Bildu ha defensat que la sentència del TEDH ha retratat Espanya tal com és, un "estat autoritari i antidemocràtic". I preguntat per si aquesta decisió ajudarà els independentistes processats per l'1-O, no ha mostrat massa esperances. "M'agradaria pensar que s'obrirà una reflexió a la judicatura espanyola", ha desitjat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)