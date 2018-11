​La reforma de l'Estatut valencià al Congrés s'ajorna fins a principis de desembre

La reforma de l'Estatut valencià no s'abordarà al Congrés dels Diputats fins a principis de desembre, tot i que en un principi la idea era que arrenqués a finals d'octubre, segons informa el Diari la Veu. Així ho han anunciat aquest dimarts els portaveus dels cinc grups parlamentaris a les Corts després de la Junta de Síndics. Segons ha indicat el síndic socialista, Manolo Mata, la decisió ha vingut donada per Madrid.En la reunió de la ponència que discutirà les esmenes presentades també participarà una delegació del parlament valencià integrada per 15 diputats valencians. Els grups polítics van acordar fa unes setmanes de manera unànime aquesta xifra per tal de reproduir el model que actualment està establert en les diferents comissions parlamentàries.Així, després d'un bloqueig de set anys els diputats valencians intentaran recuperar una mesura que altres estatuts del territori espanyol, com ara el català i l'andalús, sí que tenen des de fa temps. Es tracta d'una disposició addicional que fa referència a l'equiparació les inversions de l'Estat amb el pes poblacional que en l'any 2006 l'expresident popular, Francisco Camps, es va negar a aprovar perquè la considerava inconstitucional.

