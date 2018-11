Recomanen restringir l'ús del Nolotil entre turistes del nord d'Europa i persones grans

El govern espanyol ha recomanat restringir l'ús del metamizol, un analgèsic del qual la marca més coneguda és Nolotil, especialment entre turistes del nord d'Europa i persones grans. Tal com recull El País, el ministeri de Sanitat ha llançat aquest avís pels riscos que té el seu efecte secundari més perillós: l'agranulocitosis. Es tracta d'un trastorn que pot ser mortal i que "apareix de manera aleatòria", segons Pedro J. Ibor, coordinador del grup de dolor de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària.Segons informa aquest diari, les persones que poden veure's més afectades d'aquest efecte secundari són la gent gran i aquelles amb un sistema immunològic més deprimit. Aquests últims podrien ser persones del nord d'Europa, malgrat que no hi ha estudis que ho avalin de manera concloent.L'Agència Espanyola de Medicaments ha recordat que aquests medicament només pot vendre's amb recepta mèdica i que s'ha de prendre en "tractament de curta durada, de set dies com a màxim". En cas de necessitar un tractament més llarg, cal realitzar controls hematològics periòdics per tal de vigilar els nivells de glòbuls blanc. És per això que l'Agència recomana "no utilitzar metamizol en pacients en què no sigui possible realitzar aquests controls", com ara els turistes.

