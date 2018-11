FOTOS Atac feixista a Verges

1. Així ens hem despertat a #Verges. Un grup de feixistes amb la cara tapada, organitzats i amb nocturnitat ha arrencat totes les estelades i ha fet desenes de pintades a diferents cases particulars. Ells campen pels carrers amb total impunitat, mentre d'altres som els de l'odi. pic.twitter.com/BJbPlhlC29 — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 7 de novembre de 2018

2. Volen sembrar la por, volen que callem. I actuen desacomplexadament perquè l'Estat mai veurà l’extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora necessària de la repressió i sempre ha tingut la connivència policial. Ni por, ni callarem. Mai! pic.twitter.com/BqVbaUsGQn — Ignasi Sabater Poch 🎗️ (@ignasisabater) 7 de novembre de 2018

Tot el suport a la gent de Verges, que rep atacs feixistes tristament impunes. El doble estàndard de la justícia espanyola permet que la brigada "aporellos" se senti protegida. Contra aquests feixistes, serenitat, fermesa i dignitat. #FreeTothom @ignasisabater https://t.co/UOg92WqCXe — Carles Puigdemont (@KRLS) 7 de novembre de 2018

Nou atac feixista, aquest cop a Verges, al Baix Empordà. Un grup ultra amb la cara tapada, "organitzats i amb nocturnitat", tal com ha denunciat l'alcalde, Ignasi Sabater, ha arrencat totes les estelades del poble i ha fet desenes de pintades en cases particulars. "Els veïns afectats presentaran la seva denúncia i nosaltres com a Ajuntament ens presentarem com a acusació particular", ha explicat l'alcalde aEn una segona piulada, totes acompanyades de fotografies dels atacs, ha assegurat que els ultres "actuen desacomplexadament" perquè "l'Estat no veurà mai l'extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora necessària de la repressió". En declaracions a aquest mitjà, Sabater ha recalcat que mentre es duen a terme aquests atacs, "els imputats per delictes d'odi són uns altres".El president a l'exili, Carles Puigdemont, s'ha fet ressò de la denúncia de Sabater, i ha volgut solidaritzar-se amb la gent de Verges, "que rep atacs feixistes tristament impunes". "El doble estàndard de la justícia espanyola permet que la brigada 'a por ellos' se senti protegida", ha lamentat, i ha fet una crida: "Contra aquests feixistes, serenitat, fermesa i dignitat".

