Els bancs aplaudeixen la decisió del Suprem sobre les hipoteques

Les associacions bancàries Ceca, Aeb i Unacc han celebrat que la decisió del Tribunal Suprem que considera que qui ha de pagar l'impost de les hipoteques és el client "preserva la seguretat jurídica necessària per al bon funcionament del mercat".A parer de les tres entitats, el tribunal ha "confirmat" la normativa "vigent durant més de vint anys", en una decisió que "està en línia amb el marc jurídic" dels països de l'entorn espanyol. Cal recordar que la sala segona del Tribunal Suprem va resoldre en tres sentències diferents –fet que crea jurisprudència- que qui havia de pagar l'impost eren els bancs.Dies després es va convocar un ple extraordinari de la trentena de magistrats de l'alt tribunal per estudiar la qüestió. El ple ha durat dos dies i s'ha votat per 15 a 13 capgirar aquelles decisions i tornar a establir que l'impost ha d'anar a càrrec del client.

